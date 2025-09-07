Секрет спортивных побед: вот как питаться до, во время и после тренировки — результат удивит

Как автомобилю требуется качественное топливо для эффективной работы, так и нашему организму необходима правильная и своевременная "подпитка" для продуктивных тренировок и быстрого восстановления. Чтобы извлечь максимум пользы из физических усилий, важно грамотно выстроить режим питания до, во время и после занятий.
Прием пищи перед физической активностью напрямую влияет на вашу результативность и самочувствие. По словам консультанта по питанию Ивы Бокувки, главное — избегать тяжелой, жирной пищи непосредственно перед занятием.
Для многочасовой активности (горные лыжи, бег, походы) необходимо поддерживать силы и концентрацию.
Пополнить запасы энергии после занятия критически важно. Распространенный миф о том, что отказ от еды после тренировки помогает похудеть, ошибочен — на деле это мешает восстановлению.
1. Белок (курица, рыба, творог, яйца) — для восстановления мышечных волокон.
2. Сложные углеводы (бурый рис, киноа, цельнозерновой хлеб) — для восполнения запасов гликогена.
3. Полезные жиры и клетчатка (авокадо, орехи, овощи) — для общего восстановления и сытости.
Слушайте свое тело и планируйте питание исходя из интенсивности и продолжительности тренировок. Правильно подобранное "топливо" не только повысит вашу эффективность, но и ускорит восстановление, подготовив вас к новым спортивным достижениям.
Уточнения
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
