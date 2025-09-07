Секрет спортивных побед: вот как питаться до, во время и после тренировки — результат удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как автомобилю требуется качественное топливо для эффективной работы, так и нашему организму необходима правильная и своевременная "подпитка" для продуктивных тренировок и быстрого восстановления. Чтобы извлечь максимум пользы из физических усилий, важно грамотно выстроить режим питания до, во время и после занятий.

1. Питание до тренировки: источник энергии

Прием пищи перед физической активностью напрямую влияет на вашу результативность и самочувствие. По словам консультанта по питанию Ивы Бокувки, главное — избегать тяжелой, жирной пищи непосредственно перед занятием.

  • Идеальный вариант: Плотно поесть за 2-3 часа до тренировки, а за 30-60 минут устроить легкий перекус (например, фрукт).
  • Тренировка натощак: Как отмечает элитный бегун Дэвид Ваш, утренняя пробежка в спокойном темпе без завтрака может помочь в развитии аэробной выносливости и улучшении жирового обмена. Однако это подходит только для низкоинтенсивных нагрузок и требует осторожности. Обязательно пейте воду перед такой тренировкой и имейте при себе быстрый источник энергии (гель, виноградный сахар) на случай слабости, советует чешский Vogue.

2. Питание во время длительных нагрузок

Для многочасовой активности (горные лыжи, бег, походы) необходимо поддерживать силы и концентрацию.

  • Регулярное питье: Каждые 20-30 минут делать несколько глотков изотоника или воды для предотвращения обезвоживания и судорог.
  • Плановые перекусы: Каждые 30-60 минут — быстрые углеводы (гель, банан). Каждые 2-3 часа — более плотный прием пищи, сочетающий белки и жиры (например, энергетический батончик, орехи).
  • Важно: Избегайте алкоголя, так как он серьезно замедляет процесс восстановления.

3. Питание после тренировки: основа восстановления

Пополнить запасы энергии после занятия критически важно. Распространенный миф о том, что отказ от еды после тренировки помогает похудеть, ошибочен — на деле это мешает восстановлению.

  • "Углеводно-белковое окно": В первые 20-40 минут после тренировки организм наиболее восприимчив к восполнению nutrients. Идеальный вариант — жидкая форма (протеиновый коктейль с бананом), которая быстро усваивается.
  • Основной прием пищи: В течение 2-3 часов после нагрузки необходимо полноценно поесть. Эксперты рекомендуют комбинировать три ключевых компонента:

1. Белок (курица, рыба, творог, яйца) — для восстановления мышечных волокон.
2. Сложные углеводы (бурый рис, киноа, цельнозерновой хлеб) — для восполнения запасов гликогена.
3. Полезные жиры и клетчатка (авокадо, орехи, овощи) — для общего восстановления и сытости.

Слушайте свое тело и планируйте питание исходя из интенсивности и продолжительности тренировок. Правильно подобранное "топливо" не только повысит вашу эффективность, но и ускорит восстановление, подготовив вас к новым спортивным достижениям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
