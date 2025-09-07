Пять травм, которые чаще всего выбивают из колеи любителей самостоятельного спорта

Занятия спортом без тренера кажутся простыми и доступными, но они связаны с риском. Неправильная техника, чрезмерные нагрузки или обычная неосторожность часто приводят к травмам. Вот пять наиболее распространённых повреждений, которые могут случиться при самостоятельных тренировках, и способы первой помощи до обращения к врачу.

Травмы запястья

Повреждения запястья включают переломы, растяжения и разрывы связок. Чаще всего они случаются при падении на вытянутую руку или при многократных ударах кулаком, например на тренировках с боксерской грушей. Симптомы: резкая боль, отёк, ограничение движений, иногда синяки.

До посещения врача зафиксируйте руку эластичным бинтом и приложите лёд. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если кожа побледнела или посинела, кисть онемела, а также при открытых или воспалившихся ранах.

Травмы плеча

Растяжения мышц, разрывы сухожилий или воспаление суставной сумки могут возникнуть при падении на руку или во время регулярных упражнений с поднятием тяжестей. При травме плечо отекает, боль может распространяться до локтя, иногда немеет вся рука, становится трудно поднять её вверх или завести за спину.

До осмотра специалиста зафиксируйте сустав и приложите лёд через ткань. В ряде случаев требуется операция, поэтому к врачу лучше обратиться как можно раньше.

Повреждения связок колена

Резкий поворот, удар или внезапное торможение могут привести к растяжению или разрыву связок коленного сустава. Колено при этом быстро опухает, появляются кровоподтёки, сгибать ногу становится болезненно.

До поездки в травмпункт не наступайте на повреждённую ногу, зафиксируйте сустав эластичным бинтом и приложите лёд. Срочно обращайтесь к врачу, если нога побледнела, похолодела или потеряла чувствительность.

Травмы голеностопа

Самая частая проблема — растяжение связок при подворачивании стопы внутрь или наружу. Возникают отёк и сильная боль, а при тяжёлой травме становится невозможно наступать на ногу.

До осмотра врача забинтуйте голеностоп, приподнимите ногу и прикладывайте лёд на 20-30 минут каждые несколько часов. Срочный вызов врача необходим при выраженной деформации или нарастающих болях.

Сотрясение мозга

Происходит при ударе головой или резком торможении, например при падении с велосипеда. Симптомы могут проявиться не сразу: головная боль, тошнота, звон в ушах, сонливость, головокружение, кратковременная потеря памяти.

Если травма лёгкая, а пострадавший в сознании и может самостоятельно передвигаться, состояние стабилизируется. Но при ухудшении симптомов, рвоте, потере сознания или выделениях из ушей и носа следует немедленно вызвать скорую.

