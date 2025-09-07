Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отношения подтверждены: Акиньшина и Козловский опубликовали совместное фото с отдыха
Стрижка превращает паспорт в шутку: минус 10 лет за один вечер
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
Акулы-призраки вооружают лоб зубами: жуткие приспособления перевернут представления о морских монстрах
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов

Боль в коленях после бега — не приговор, а предупреждение: проверьте свои привычки

2:54
Спорт

Боль в коленях после пробежки — частая проблема у любителей спорта. Хотя бег укрепляет суставы и полезен для здоровья, неправильная техника, неподходящая обувь или перегрузка могут привести к неприятным ощущениям.

Бегун на треке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бегун на треке

Вредит ли бег коленям

Исследования показывают, что умеренные пробежки не разрушают суставы. Более того, у любителей остеоартрит встречается реже, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Повышенный риск наблюдается у профессионалов, которые нагружают колени экстремальными дистанциями и темпами.

Почему возникает боль

Наиболее распространённая причина — травмы переиспользования. Это повреждения, возникающие из-за повторяющейся нагрузки. Чаще всего страдают именно колени, но иногда дискомфорт появляется и в стопах, голенях или тазобедренных суставах. Ситуацию усугубляют старые травмы, резкий рост объёма тренировок, отсутствие отдыха или неподходящая обувь. Дополнительную роль играют и особенности строения стопы или разница в длине ног.

Как снизить риск

Предотвратить травмы помогает силовая подготовка. Упражнения с отягощениями укрепляют мышцы и снижают нагрузку на суставы, а также делают бег более экономичным. Не менее важно уделять внимание отдыху: сон не менее семи часов и полноценное питание помогают телу восстанавливаться. Нагрузку стоит увеличивать постепенно, без резких скачков, особенно если вы меняете поверхность для бега — например, переходите с асфальта на грунт.

Обувь играет ключевую роль. Новичкам подойдут кроссовки с хорошей амортизацией и надёжной фиксацией пятки. Для пересечённой местности лучше выбирать модели с цепкой подошвой, чтобы снизить риск падений и перегрузок.

Можно ли продолжать бегать при боли

Ответ зависит от того, чем вызван дискомфорт. Если после пробежки состояние не ухудшается, скорее всего, тренировки не наносят вреда. Но если боль усиливается, лучше временно прекратить занятия и обратиться к врачу. Специалист определит причину и подскажет, как скорректировать нагрузку.

Интересно, что даже людям с артрозом на ранних стадиях бег может приносить пользу — при условии разумной дистанции и достаточного восстановления.

Итог

Бег в умеренном темпе не разрушает суставы и способен укрепить их. Чаще всего боль в коленях связана не с самим бегом, а с перегрузкой, неподходящей обувью или ошибками в тренировочном плане. Постепенность, грамотная подготовка и внимание к сигналам тела помогут заниматься без риска для здоровья.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг
Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке
Один механизм работает тише, другой — служит дольше: какой привод ГРМ надёжнее и безопаснее
Секретный приём для объёма волос: нужно всего лишь поменять направление
Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор
Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.