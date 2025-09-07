Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная опасность для жизни: неизвестный вирус обнаружен на космической станции
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком
Тайна, покрытая мраком: как страшное решение отца сломало жизнь сестре президента Кеннеди
Осенний вестерн в городе: как казаки захватывают улицы
Долги ЖКХ Витаса: приставы прекратили дело – певца не могут найти, средств нет

Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены

3:01
Спорт

Боль в пояснице во время упражнений на пресс — частая проблема, с которой сталкиваются даже те, кто регулярно занимается спортом. Иногда она указывает на ошибки в технике, а иногда может быть сигналом о более серьёзных нарушениях, поэтому важно понимать, в чём причина и как с этим работать.

Переломный момент в спорте
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Переломный момент в спорте

Как мышцы живота связаны с положением поясницы

Основная нагрузка при упражнениях на пресс приходится на прямую мышцу живота. Она крепится к тазу в области лобка и при сокращении слегка подкручивает таз вперёд, сгибая поясницу.

Под ней расположены подвздошно-поясничные мышцы. Они, напротив, тянут позвоночник вперёд и усиливают прогиб. Если мышцы пресса слабые, а нагрузку берут на себя подвздошно-поясничные, изгиб становится чрезмерным. Это приводит к давлению на межпозвонковые диски и появлению дискомфорта или боли.

Как проверить силу мышц пресса

Существует несколько простых тестов, которые помогают понять, достаточно ли сильные мышцы живота.

Первый тест: лягте на пол, руки за головой, ноги прямые. На выдохе округлите поясницу и поднимите корпус. Если поясница остаётся округлой, верхняя часть пресса работает хорошо.

Второй тест: лежа на полу, вытяните руки вдоль тела. Поднимите прямые ноги под углом 45 градусов, затем на вдохе медленно опустите их. Если таз не уходит вперёд, а поясница сохраняет естественное положение, нижняя часть мышц живота достаточно сильна.

Ошибки в технике, которые вызывают боль

Даже при здоровом позвоночнике неправильное выполнение упражнений способно спровоцировать дискомфорт.

  • При скручиваниях многие поднимают корпус слишком высоко. Для пресса достаточно лишь оторвать лопатки от пола, оставив поясницу прижатой.
  • В планке часто встречается другая ошибка — сильный прогиб в пояснице. Правильная планка — это ровная линия от головы до пят без "провала" в спине.

Что делать при боли

Если боль возникает регулярно, важно обратиться к врачу, чтобы исключить серьёзные проблемы с позвоночником или дисками. Если со здоровьем всё в порядке, вероятно, дело в технике или слабости определённых мышц.

Старайтесь:

  • следить за положением поясницы, сохраняя её естественный изгиб;
  • начинать с лёгких нагрузок и увеличивать их постепенно;
  • выполнять упражнения под контролем тренера, чтобы избежать ошибок.

Вывод

Боль в пояснице при упражнениях на пресс может быть как следствием неправильной техники, так и признаком перегрузки мышц или скрытых проблем со здоровьем. Важно прислушиваться к телу, корректировать технику и не откладывать визит к врачу, если дискомфорт повторяется.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море
Наука и техника
Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком
Тайна, покрытая мраком: как страшное решение отца сломало жизнь сестре президента Кеннеди
Осенний вестерн в городе: как казаки захватывают улицы
Долги ЖКХ Витаса: приставы прекратили дело – певца не могут найти, средств нет
Пять способов довести двигатель до смерти: главные ошибки в эксплуатации, которые приводят к поломке двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.