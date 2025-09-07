Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены

Боль в пояснице во время упражнений на пресс — частая проблема, с которой сталкиваются даже те, кто регулярно занимается спортом. Иногда она указывает на ошибки в технике, а иногда может быть сигналом о более серьёзных нарушениях, поэтому важно понимать, в чём причина и как с этим работать.

Как мышцы живота связаны с положением поясницы

Основная нагрузка при упражнениях на пресс приходится на прямую мышцу живота. Она крепится к тазу в области лобка и при сокращении слегка подкручивает таз вперёд, сгибая поясницу.

Под ней расположены подвздошно-поясничные мышцы. Они, напротив, тянут позвоночник вперёд и усиливают прогиб. Если мышцы пресса слабые, а нагрузку берут на себя подвздошно-поясничные, изгиб становится чрезмерным. Это приводит к давлению на межпозвонковые диски и появлению дискомфорта или боли.

Как проверить силу мышц пресса

Существует несколько простых тестов, которые помогают понять, достаточно ли сильные мышцы живота.

Первый тест: лягте на пол, руки за головой, ноги прямые. На выдохе округлите поясницу и поднимите корпус. Если поясница остаётся округлой, верхняя часть пресса работает хорошо.

Второй тест: лежа на полу, вытяните руки вдоль тела. Поднимите прямые ноги под углом 45 градусов, затем на вдохе медленно опустите их. Если таз не уходит вперёд, а поясница сохраняет естественное положение, нижняя часть мышц живота достаточно сильна.

Ошибки в технике, которые вызывают боль

Даже при здоровом позвоночнике неправильное выполнение упражнений способно спровоцировать дискомфорт.

При скручиваниях многие поднимают корпус слишком высоко. Для пресса достаточно лишь оторвать лопатки от пола, оставив поясницу прижатой.

Для пресса достаточно лишь оторвать лопатки от пола, оставив поясницу прижатой. В планке часто встречается другая ошибка — сильный прогиб в пояснице. Правильная планка — это ровная линия от головы до пят без "провала" в спине.

Что делать при боли

Если боль возникает регулярно, важно обратиться к врачу, чтобы исключить серьёзные проблемы с позвоночником или дисками. Если со здоровьем всё в порядке, вероятно, дело в технике или слабости определённых мышц.

Старайтесь:

следить за положением поясницы, сохраняя её естественный изгиб;

начинать с лёгких нагрузок и увеличивать их постепенно;

выполнять упражнения под контролем тренера, чтобы избежать ошибок.

Вывод

Боль в пояснице при упражнениях на пресс может быть как следствием неправильной техники, так и признаком перегрузки мышц или скрытых проблем со здоровьем. Важно прислушиваться к телу, корректировать технику и не откладывать визит к врачу, если дискомфорт повторяется.