Простые упражнения, которые делают тело выносливым, а разум спокойным

Хотите одновременно стать сильнее, выносливее и чувствовать себя энергичнее? Всё это реально достичь благодаря изотоническим упражнениям. Они занимают особое место в фитнесе, потому что дают телу движение, а не статичное напряжение, как в изометрии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Приседания со штангой

Что такое изотоника

Изотонические упражнения — это движения, при которых мышца то сокращается, то удлиняется под нагрузкой. В этот момент активно работают суставы, а мышцы меняют длину.

Классические примеры:

приседания,

отжимания,

подтягивания,

жим лёжа.

Две стороны нагрузки

Каждое упражнение включает в себя две фазы:

Концентрическая — мышцы укорачиваются (например, когда вы поднимаете вес).

Эксцентрическая — мышцы растягиваются под сопротивлением (когда опускаете вес).

Обе фазы одинаково важны: именно они помогают развивать силу и выносливость, а заодно улучшают координацию движений.

Польза для тела и ума

Регулярные тренировки с изотонической нагрузкой дают целый набор бонусов:

укрепляют мышцы и стимулируют рост мышечной массы;

повышают выносливость, позволяя тренироваться дольше без усталости;

улучшают координацию и баланс за счёт работы многих мышечных групп;

снижают уровень стресса — физическая активность стимулирует выработку эндорфинов;

защищают сердце и сосуды, уменьшая риск гипертонии и диабета.

Как включить их в тренировку

Изотоника универсальна: упражнения подойдут и мужчинам, и женщинам, и новичкам, и опытным спортсменам.

Базовый набор для старта:

приседания для ног и ягодиц,

отжимания для груди и трицепсов,

становая тяга для спины и ног.

Техника — ключ к успеху:

всегда начинайте с разминки;

вдыхайте в лёгкой фазе, выдыхайте на усилии;

начинайте с минимальных весов и увеличивайте нагрузку постепенно.

Частота тренировок: 2–3 раза в неделю достаточно, чтобы мышцы восстанавливались и при этом прогресс был стабильным.

Примеры для разных зон

Верх тела:

жим лёжа,

подтягивания,

отжимания.

Низ тела:

приседания,

выпады,

становая тяга.

Изотонические упражнения — это простой и эффективный способ укрепить тело, развить силу и выносливость, а заодно позаботиться о здоровье. Регулярно выполняя их, вы не только улучшите физическую форму, но и почувствуете больше энергии и уверенности в повседневной жизни.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

