Простые упражнения, которые делают тело выносливым, а разум спокойным

Хотите одновременно стать сильнее, выносливее и чувствовать себя энергичнее? Всё это реально достичь благодаря изотоническим упражнениям. Они занимают особое место в фитнесе, потому что дают телу движение, а не статичное напряжение, как в изометрии.
Изотонические упражнения — это движения, при которых мышца то сокращается, то удлиняется под нагрузкой. В этот момент активно работают суставы, а мышцы меняют длину.
Каждое упражнение включает в себя две фазы:
Обе фазы одинаково важны: именно они помогают развивать силу и выносливость, а заодно улучшают координацию движений.
Регулярные тренировки с изотонической нагрузкой дают целый набор бонусов:
Изотоника универсальна: упражнения подойдут и мужчинам, и женщинам, и новичкам, и опытным спортсменам.
Частота тренировок: 2–3 раза в неделю достаточно, чтобы мышцы восстанавливались и при этом прогресс был стабильным.
Изотонические упражнения — это простой и эффективный способ укрепить тело, развить силу и выносливость, а заодно позаботиться о здоровье. Регулярно выполняя их, вы не только улучшите физическую форму, но и почувствуете больше энергии и уверенности в повседневной жизни.
Уточнения
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
