Не гимнастика и не медитация: что скрывает загадочная FYSM-йога

Вы когда-нибудь задумывались, что йога может быть не только про позы и дыхание, но и про самопознание? Сегодня появляется всё больше направлений, которые помогают улучшить тело и разум. Одно из них — FYSM-йога (Find Your Self Movement). Это не просто тренировка, а практика, которая объединяет движение, дыхание и осознанность, помогая найти баланс внутри себя.

Йога движение
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Йога движение

Что такое FYSM-йога

FYSM-йога основана на традициях хатха-йоги, но в неё добавлены современные техники осознанного движения и медитации. Здесь важно не копировать чужие позы, а прислушиваться к себе и адаптировать практику под собственные потребности.

Ключевые принципы метода:

  • Осознанность — внимание к телу и эмоциям, умение замечать своё состояние.
  • Индивидуальный подход — каждая практика подстраивается под уровень подготовки.
  • Гармония — соединение дыхания, движения и медитации ради внутреннего баланса.

Польза для тела

FYSM-йога даёт заметные физические результаты:

  • увеличивает гибкость и подвижность суставов;
  • укрепляет мышцы корпуса и улучшает осанку;
  • постепенно развивает выносливость без резких нагрузок.

Влияние на психику и эмоции

Эта практика помогает снизить уровень стресса, стабилизировать настроение и развить концентрацию. Многие отмечают, что регулярные занятия делают жизнь более спокойной и осмысленной.

Социальный аспект

Занятия часто проходят в группах, что создаёт дружескую атмосферу и мотивирует продолжать практику. Благодаря адаптивности методики в группе могут заниматься люди с любыми физическими возможностями.

Как начать заниматься FYSM-йогой

  • Найдите инструктора. Лучше всего начать с опытного преподавателя, который подскажет, как правильно адаптировать практику.
  • Подготовьтесь. Удобная одежда, коврик, свободное пространство и вода — вот всё, что нужно для старта.
  • Будьте последовательны. 2-3 раза в неделю — оптимальный ритм для первых месяцев. Главное — регулярность.

Итог

FYSM-йога — это способ сделать йогу не обязанностью, а личным путешествием к самопознанию. Она подходит любому человеку, вне зависимости от возраста или уровня подготовки, и помогает соединить тело и разум в гармоничное целое.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — "нагой, раздетый"; родственное слово — "гимназия") — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Медита́ция (лат. meditatio — "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
