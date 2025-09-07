Самбо растёт в популярности: чем оно цепляет даже тех, кто далёк от борьбы

Самбо — один из самых узнаваемых видов спорта, который вырос из советской школы борьбы и сегодня продолжает набирать популярность. Для кого-то это способ освоить технику самообороны, для других — возможность развить силу и выносливость, а для кого-то — путь в профессиональный спорт. Но перед тем как встать на ковер, полезно разобраться, что такое самбо, чем оно отличается от других единоборств и чего ожидать от первых тренировок.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бросок самбо

Что такое самбо

Самбо расшифровывается как самозащита без оружия. Этот вид спорта объединяет элементы борьбы разных народов мира и в первую очередь опирается на дзюдо. Его создали в 1920-е годы советские спортсмены Василий Ощепков, Виктор Спиридонов и Анатолий Харлампиев, а уже в 1938 году дисциплина получила статус официального вида спорта.

Сегодня различают два направления: спортивное и боевое самбо. В боевом разрешены удары руками и ногами, используются шлемы и защита. Спортивное самбо основано на бросках и болевых приемах — удары здесь запрещены. Именно о спортивном самбо чаще всего говорят, когда обсуждают тренировки и соревнования.

Чем полезны занятия

Занятия самбо развивают тело и характер. Вот несколько ключевых преимуществ:

навыки самообороны. Самбист умеет оценить ситуацию и защитить себя, если это необходимо;

правильное падение. Этот навык особенно полезен зимой на гололеде — снижается риск серьезных травм;

сила и выносливость. Регулярные тренировки развивают мышцы и укрепляют суставы, а это помогает и в спорте, и в быту.

Риски и травмы

Как и любое контактное единоборство, самбо связано с риском травм. Чаще всего это растяжения, вывихи, повреждения менисков и суставов. Ушные травмы ("цветная ухо") — почти визитная карточка борцов. Однако отсутствие ударов делает самбо менее травмоопасным по сравнению с боксом или ММА.

Противопоказания

Перед началом занятий важно пройти медицинскую консультацию. Самбо не рекомендуется при серьезных заболеваниях сердца, хронических проблемах с суставами и костями, а также некоторых аутоиммунных болезнях.