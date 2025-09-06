Эти упражнения делают плечи шире, суставы крепче, а спину ровнее — проверьте сами

Сильные и проработанные плечи делают фигуру более спортивной и выразительной. Но польза от их тренировки не ограничивается только эстетикой. Упражнения на плечи укрепляют суставы, улучшают их подвижность и помогают поддерживать правильную осанку. Особенно это важно с возрастом, когда подвижность суставов снижается, а риск травм возрастает.

Жим штанги стоя

Одно из главных базовых упражнений для дельтовидных мышц. Оно задействует передние и средние пучки, а также трицепсы и верхнюю часть груди. Встаньте прямо, возьмите штангу хватом чуть шире плеч, снимите её со стоек и выжмите над головой. Главное правило — держать спину ровной и не прогибаться в пояснице.

Разведение гантелей в наклоне

Это движение акцентирует нагрузку на задние дельты, которые часто недополучают внимания. Наклоните корпус вперёд почти до параллели с полом, руки с гантелями опустите вниз. Поднимайте их в стороны до уровня плеч, избегая рывков.

Тяга штанги к подбородку широким хватом

Хорошо прорабатывает средние дельты и помогает развить силу плечевого пояса. Держите штангу широким хватом на уровне бёдер и подтягивайте локти вверх, пока руки не будут параллельны полу. Важно избегать слишком узкого хвата, чтобы не перегружать суставы.

Жим гантелей сидя

Вариация жима, которая позволяет работать в большей амплитуде. Сядьте на скамью с прямой спинкой, прижмите корпус и таз к опоре, стопы поставьте на пол. Поднимите гантели вверх, затем медленно опустите их до уровня глаз и снова выжмите.

Отведение гантелей в стороны

Классическое упражнение для средних дельтовидных мышц, формирующее ширину плеч. Встаньте прямо, возьмите гантели и поднимайте руки в стороны до параллели с полом. Следите, чтобы плечи не поднимались к ушам, а гантели не уходили выше локтя.

Эти упражнения можно выполнять как в зале, так и дома — достаточно пары гантелей и турника. Для лучшего результата комбинируйте их в одну тренировку или добавляйте в общий план занятий.