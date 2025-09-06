Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях

Эти упражнения делают плечи шире, суставы крепче, а спину ровнее — проверьте сами

2:20
Спорт

Сильные и проработанные плечи делают фигуру более спортивной и выразительной. Но польза от их тренировки не ограничивается только эстетикой. Упражнения на плечи укрепляют суставы, улучшают их подвижность и помогают поддерживать правильную осанку. Особенно это важно с возрастом, когда подвижность суставов снижается, а риск травм возрастает.

Разведение гантелей в наклоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разведение гантелей в наклоне

Жим штанги стоя

Одно из главных базовых упражнений для дельтовидных мышц. Оно задействует передние и средние пучки, а также трицепсы и верхнюю часть груди. Встаньте прямо, возьмите штангу хватом чуть шире плеч, снимите её со стоек и выжмите над головой. Главное правило — держать спину ровной и не прогибаться в пояснице.

Разведение гантелей в наклоне

Это движение акцентирует нагрузку на задние дельты, которые часто недополучают внимания. Наклоните корпус вперёд почти до параллели с полом, руки с гантелями опустите вниз. Поднимайте их в стороны до уровня плеч, избегая рывков.

Тяга штанги к подбородку широким хватом

Хорошо прорабатывает средние дельты и помогает развить силу плечевого пояса. Держите штангу широким хватом на уровне бёдер и подтягивайте локти вверх, пока руки не будут параллельны полу. Важно избегать слишком узкого хвата, чтобы не перегружать суставы.

Жим гантелей сидя

Вариация жима, которая позволяет работать в большей амплитуде. Сядьте на скамью с прямой спинкой, прижмите корпус и таз к опоре, стопы поставьте на пол. Поднимите гантели вверх, затем медленно опустите их до уровня глаз и снова выжмите.

Отведение гантелей в стороны

Классическое упражнение для средних дельтовидных мышц, формирующее ширину плеч. Встаньте прямо, возьмите гантели и поднимайте руки в стороны до параллели с полом. Следите, чтобы плечи не поднимались к ушам, а гантели не уходили выше локтя.

Эти упражнения можно выполнять как в зале, так и дома — достаточно пары гантелей и турника. Для лучшего результата комбинируйте их в одну тренировку или добавляйте в общий план занятий.

Уточнения

Плечо́ (лат   lang="la">brachium) — отдел верхней конечности. 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях
Сыр, мороженое и напитки: какие сюрпризы готовит для России иранский Mihan
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.