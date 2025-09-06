Заминка ломает стереотипы: привычный финал тренировки скрывает больше, чем кажется на первый взгляд

2:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

В отличие от разминки, заминка не считается обязательным элементом тренировки. Но многие спортсмены всё же включают её в занятия, чтобы плавно перейти от интенсивной нагрузки к отдыху. Научных доказательств её эффективности немного, однако субъективно заминка помогает расслабиться и быстрее восстановить дыхание и пульс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Нужна ли заминка после тренировки

Заминка представляет собой низкоинтенсивные упражнения и дополнительные активности в конце тренировки. Она не снижает риск травм, не уменьшает мышечную боль и не делает занятия эффективнее. Тем не менее у неё есть плюсы: заминка помогает быстрее нормализовать работу сердца и дыхательной системы, а также положительно влияет на самочувствие.

Некоторые исследования показывают, что она может кратковременно поддерживать уровень лейкоцитов и снижать нагрузку на иммунитет. Для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы плавный выход из тренировки особенно полезен.

Основные правила выполнения заминки

Единой программы нет — её подбирают с учётом вида тренировки и личных предпочтений. Главное — не превращать заминку в отдельное занятие и не перегружать организм.

Кардио низкой интенсивности

Бег трусцой, шаг, плавание или велосипед в спокойном темпе. Достаточно 10 минут, чтобы помочь сердечно-сосудистой системе перейти в режим отдыха.

Миофасциальный релиз (МФР)

Самомассаж с роллом или мячом улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Эффект кратковременный, но процедура приятная. Важно избегать опасных зон — поясницы, суставов, лимфоузлов.

Статическая растяжка

Она не ускоряет восстановление, но может помочь снять напряжение. Оптимальная продолжительность — 5-10 минут. Растягиваться стоит без боли, в комфортном диапазоне.

Вывод

Заминка — это скорее способ улучшить субъективное самочувствие, чем инструмент повышения спортивных результатов. Она не обязательна, но полезна для тех, кто хочет мягко завершить тренировку и получить дополнительное ощущение расслабленности.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

