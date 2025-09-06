Юный гений Ямаль прибыл в Софию: роскошь в каждой детали

1:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вундеркинд сборной Испании Ламин Ямаль прибыл в Софию с сумками на 17 тысяч. Звезда вышла из автобуса перед отелем в столице, вооружившись двумя яркими сумками. Проверка "Булгария Днес" показала, что аксессуары принадлежат известному модному бренду Goyard.

Фото: Личный архив Ламина Ямаля Ламин Ямаль

Цена маленькой оранжевой сумки составляет 3400 фунтов стерлингов, что составляет около 7700 левов. Большая жёлтая дорожная сумка стоит 4000 фунтов стерлингов, что составляет около 9 тысяч левов. Обе модели считаются унисекс, и их можно носить как женщинам, так и мужчинам.

Мастерская по производству чемоданов была основана в Париже в 1853 году. Со временем ей удалось стать люксовым брендом, известным своими изделиями из кожи ручной работы, особенно культовой тканью Goyard с шевронным узором. Бренд предлагает широкий ассортимент сумок, включая мини-сумки, дорожные сумки и рюкзаки, с возможностью персонализации.

За годы своего существования студия создавала аксессуары для таких знаменитостей, как Мэрилин Монро, Артур Конан Дойль и герцог и герцогиня Виндзорские.

Шляпа на голове талантливого нападающего также унисекс. Это бренд одежды из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, основанный художником и дизайнером Хосе Томасом. Его девиз — "Сотрудничать, творить, бунтовать". Шляпа продаётся за скромные 260 долларов.

Ламин Ямаль не изменил своему стилю и во время поездки в Болгарию вновь посвятил время музыке. Его часто можно увидеть в наушниках. Те, с которыми он был сфотографирован перед отелем, принадлежат бренду американского рэпера Dr. Dre.

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании. Чемпион Европы 2024 года.

