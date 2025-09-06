Юный гений Ямаль прибыл в Софию: роскошь в каждой детали

Вундеркинд сборной Испании Ламин Ямаль прибыл в Софию с сумками на 17 тысяч. Звезда вышла из автобуса перед отелем в столице, вооружившись двумя яркими сумками. Проверка "Булгария Днес" показала, что аксессуары принадлежат известному модному бренду Goyard.
Цена маленькой оранжевой сумки составляет 3400 фунтов стерлингов, что составляет около 7700 левов. Большая жёлтая дорожная сумка стоит 4000 фунтов стерлингов, что составляет около 9 тысяч левов. Обе модели считаются унисекс, и их можно носить как женщинам, так и мужчинам.
Мастерская по производству чемоданов была основана в Париже в 1853 году. Со временем ей удалось стать люксовым брендом, известным своими изделиями из кожи ручной работы, особенно культовой тканью Goyard с шевронным узором. Бренд предлагает широкий ассортимент сумок, включая мини-сумки, дорожные сумки и рюкзаки, с возможностью персонализации.
За годы своего существования студия создавала аксессуары для таких знаменитостей, как Мэрилин Монро, Артур Конан Дойль и герцог и герцогиня Виндзорские.
Шляпа на голове талантливого нападающего также унисекс. Это бренд одежды из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, основанный художником и дизайнером Хосе Томасом. Его девиз — "Сотрудничать, творить, бунтовать". Шляпа продаётся за скромные 260 долларов.
Ламин Ямаль не изменил своему стилю и во время поездки в Болгарию вновь посвятил время музыке. Его часто можно увидеть в наушниках. Те, с которыми он был сфотографирован перед отелем, принадлежат бренду американского рэпера Dr. Dre.
Уточнения
Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании. Чемпион Европы 2024 года.
