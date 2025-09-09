Шокирующая диета невесты Роналду: что Джорджина Родригес ест и как тренируется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:14
Спорт

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес раскрыла, как тренирует свои мышцы. 

Джорджина Родригес в спортзале
Фото: Личный архив Джорджины Родригес
Джорджина Родригес в спортзале

Она недавно опубликовала в соцсети коллаж с фотографиями своего велнес-ритуала, раскрыв подписчикам секреты своей фитнес-программы. От богатого белком завтрака из мяса, яиц и белого риса до сытного перекуса из йогурта, клубники и семечек — каждый рацион модели и инфлюенсера направлен на наращивание мышечной массы и достижение максимальной физической формы.

Будущая жена футболиста использует передовые силовые тренажёры в своём личном спортзале, совмещая их с ежедневными тренировками. Вот это да!

Завтраки и перекусы как у чемпиона

Джорджина Родригес начинает свой день с богатого белком завтрака: яиц, постных сосисок и белого риса. Как отмечает доктор Валентина Палаццо, диетолог и биолог, "эта смесь обеспечивает незаменимые аминокислоты и медленно усваиваемые углеводы, необходимые мышцам в первые часы тренировки".

Джорджина знает, что сбалансированный завтрак необходим для оптимизации обмена веществ и поддержки синтеза белка, позволяя организму справляться даже с интенсивными силовыми тренировками без чрезмерного стресса.

В качестве перекуса звезда соцсетей предпочитает йогурт, свежую клубнику и семечки. Такое сочетание белка, клетчатки и полезных жиров способствует восстановлению и поддерживает стабильный уровень энергии.

Антиоксиданты в клубнике (и ягодах в целом) защищают мышцы от окислительного стресса, а семена способствуют пищеварению и контролируют уровень сахара в крови.

Тренировки для укрепления мышц

В основе фитнес-программы Джорджины Родригес лежат тренировки и сеансы укрепления мышц с использованием современного оборудования. Как объясняет доктор Дебора Манилья, врач-косметолог миланской клиники лазерной терапии, эти медицинские инструменты, такие как технология Schwarzy, позволяют проводить глубокую целенаправленную стимуляцию мышц неинвазивным способом.

Преимущества этих тренажеров, которые так любят спортсмены и те, кто работает над своим внешним видом, очевидны: повышение тонуса и объема мышц, улучшение осанки и увеличение функциональной силы. Эта высокоинтенсивная тренировка превосходит то, чего организм мог бы достичь самостоятельно.

Последовательность и дисциплина: ключи к успеху

Идеальные мышцы Джорджины Родригес кроются не только в продуманных рецептах, индивидуальных тренировках и первоклассном оборудовании.

Прежде всего, важна последовательность: девушка Роналду следует своим оздоровительным программам с решимостью и без скидок. И именно эта дисциплина имеет решающее значение. Другими словами, тем, кто хочет вернуть домой подтянутое, рельефное и выносливое тело, крайне важно разработать оздоровительную программу, которой можно будет следовать регулярно. Воспользуйтесь сентябрьским настроением перезагрузки.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
