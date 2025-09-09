Не трать время на диеты: эта поза поможет подтянуть тело всего за неделю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Хотите иметь более подтянутое тело, но нет времени на спортзал? Есть простое упражнение, которое задействует всё тело, сжигает калории и тонизирует проблемные зоны. Оно займёт всего 5 минут в день, а первые результаты вы увидите уже через неделю.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Это простое, но чрезвычайно эффективное статическое положение, в котором вы застываете, как в "планке". Для него не требуется никакого оборудования, и вы можете практиковать его дома, в офисе или даже в отпуске.

Почему это так эффективно? Планка укрепляет не только мышцы живота, но и спины, ягодиц, рук и ног. Благодаря этому она сжигает калории и укрепляет проблемные зоны.

"Регулярное выполнение планки улучшает устойчивость туловища, осанку, а также способствует правильному дыханию", — объясняет фитнес-тренер.

По опыту тех, кто включил планку в свою повседневную жизнь, первые результаты — более упругий живот и снижение утомляемости — заметны уже через неделю.

Как правильно выполнять планку

  1. Для достижения результата важно правильно выполнять упражнение:
  2. Лягте на живот, опираясь на предплечья и пальцы ног.
  3. Поднимите тело так, чтобы оно образовало прямую линию от головы до пяток. Не сгибайте бедра, втяните живот и расслабьте плечи.
  4. Дышите ровно и задержитесь в позе не менее 20-30 секунд, постепенно увеличивая время до 1-2 минут.

Советы для начинающих и продвинутых

  1. Если вы только начинаете, попробуйте выполнять планку с опорой на колени. Постепенно увеличивайте время и пробуйте разные варианты (боковая планка, планка с движением ног).
  2. Рекомендуется заниматься по 5 минут каждый день — непрерывно или короткими сериями. "Вам не нужно делать ничего сложного. Даже короткая, но регулярная планка даст лучший результат, чем часы нерегулярных тренировок", — добавляет тренер.

Если вы ищете простой способ укрепить тело и поддержать сжигание калорий, планка — идеальный выбор. Она занимает всего несколько минут в день, её может выполнять каждый, а результаты появляются удивительно быстро. Просто будьте настойчивы, и ваше тело вознаградит вас крепкими мышцами и лучшей осанкой.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
