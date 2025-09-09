Не трать время на диеты: эта поза поможет подтянуть тело всего за неделю

Хотите иметь более подтянутое тело, но нет времени на спортзал? Есть простое упражнение, которое задействует всё тело, сжигает калории и тонизирует проблемные зоны. Оно займёт всего 5 минут в день, а первые результаты вы увидите уже через неделю.
Это простое, но чрезвычайно эффективное статическое положение, в котором вы застываете, как в "планке". Для него не требуется никакого оборудования, и вы можете практиковать его дома, в офисе или даже в отпуске.
Почему это так эффективно? Планка укрепляет не только мышцы живота, но и спины, ягодиц, рук и ног. Благодаря этому она сжигает калории и укрепляет проблемные зоны.
"Регулярное выполнение планки улучшает устойчивость туловища, осанку, а также способствует правильному дыханию", — объясняет фитнес-тренер.
По опыту тех, кто включил планку в свою повседневную жизнь, первые результаты — более упругий живот и снижение утомляемости — заметны уже через неделю.
Если вы ищете простой способ укрепить тело и поддержать сжигание калорий, планка — идеальный выбор. Она занимает всего несколько минут в день, её может выполнять каждый, а результаты появляются удивительно быстро. Просто будьте настойчивы, и ваше тело вознаградит вас крепкими мышцами и лучшей осанкой.
Уточнения
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
