Не трать время на диеты: эта поза поможет подтянуть тело всего за неделю

Хотите иметь более подтянутое тело, но нет времени на спортзал? Есть простое упражнение, которое задействует всё тело, сжигает калории и тонизирует проблемные зоны. Оно займёт всего 5 минут в день, а первые результаты вы увидите уже через неделю.

Это простое, но чрезвычайно эффективное статическое положение, в котором вы застываете, как в "планке". Для него не требуется никакого оборудования, и вы можете практиковать его дома, в офисе или даже в отпуске.

Почему это так эффективно? Планка укрепляет не только мышцы живота, но и спины, ягодиц, рук и ног. Благодаря этому она сжигает калории и укрепляет проблемные зоны.

"Регулярное выполнение планки улучшает устойчивость туловища, осанку, а также способствует правильному дыханию", — объясняет фитнес-тренер.

По опыту тех, кто включил планку в свою повседневную жизнь, первые результаты — более упругий живот и снижение утомляемости — заметны уже через неделю.

Как правильно выполнять планку

Для достижения результата важно правильно выполнять упражнение: Лягте на живот, опираясь на предплечья и пальцы ног. Поднимите тело так, чтобы оно образовало прямую линию от головы до пяток. Не сгибайте бедра, втяните живот и расслабьте плечи. Дышите ровно и задержитесь в позе не менее 20-30 секунд, постепенно увеличивая время до 1-2 минут.

Советы для начинающих и продвинутых

Если вы только начинаете, попробуйте выполнять планку с опорой на колени. Постепенно увеличивайте время и пробуйте разные варианты (боковая планка, планка с движением ног). Рекомендуется заниматься по 5 минут каждый день — непрерывно или короткими сериями. "Вам не нужно делать ничего сложного. Даже короткая, но регулярная планка даст лучший результат, чем часы нерегулярных тренировок", — добавляет тренер.

Если вы ищете простой способ укрепить тело и поддержать сжигание калорий, планка — идеальный выбор. Она занимает всего несколько минут в день, её может выполнять каждый, а результаты появляются удивительно быстро. Просто будьте настойчивы, и ваше тело вознаградит вас крепкими мышцами и лучшей осанкой.

