Это упражнение укрепит всё тело даже после 50 лет. Просто выполняйте его два раза в неделю

Некоторые силовые упражнения направлены только на определённые группы мышц, другие же задействуют гораздо больше. Однако есть одна, которая совершенно не входит в этот список. Что это такое и как её правильно выполнять? Специалист по фитнесу Якуб Мили рассказал подробности.
Если бы существовало одно упражнение, которое одновременно укрепляло бы всё тело, мы, вероятно, не стали бы делать другое. К сожалению, такое упражнение существует лишь в утопическом мире.
"Не существует единого упражнения для всего тела, но некоторые очень близки к этому", — говорит эксперт Якуб Мили.
Он продолжает: "Упражнение, которое задействует больше всего мышц, — это становая тяга".
Становая тяга — одно из упражнений, которое выглядит простым, но его выполнение технически более сложно. То есть, нужно сосредоточиться на правильном выполнении и не сдаваться.
"Становая тяга — одно из самых сложных упражнений с точки зрения техники выполнения. На первый взгляд, это "просто" поднятие веса с пола в вертикальное положение, но на самом деле работает вся задняя цепь мышц: спина, ягодицы, задняя поверхность бёдер, живот и, во вторую очередь, руки", — объясняет Мили.
Он добавил, что новичкам и тем, кто тренируется дома, стоит выбрать комбинацию более простых упражнений, не столь сложных с точки зрения техники. Например, приседания и отжимания.
Конечно, всех больше всего интересует, как часто нужно делать это упражнение, чтобы оно было действительно эффективным и давало результаты. Но даже здесь правило "чем больше, тем лучше" не работает.
Ежедневное выполнение становой тяги может подойти не всем.
"Всё зависит от того, с каким весом вы работаете. Если вы используете очень лёгкий вес и занимаетесь короткое время, то можете делать её каждый день. Но если вы увеличите вес и продлите тренировку, то двух раз в неделю будет достаточно", — сказал эксперт.
Конечно, вы можете выполнять упражнение и без оси. Можно использовать гантели или гирю — в зависимости от ваших ощущений. Однако тренер предупреждает: "Прежде чем начать заниматься самостоятельно, я бы обязательно посоветовал обратиться к опытному тренеру. Он научит вас правильной технике выполнения упражнений и, самое главное, оценит ваше текущее состояние".
Уточнения
Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.
