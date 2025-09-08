Забудьте про пресс в зале: вот как всего 2 упражнения сделают живот рельефным

Среди методов, набирающих популярность для проработки рельефного живота и достижения долгожданных "кубиков", — изометрические упражнения. Их легко выполнять дома, и они не требуют специального оборудования. Лучше всего практиковать их на коврике или пледе для большего комфорта.

Тренер Тиаго Карлос рассказал о двух лучших изометрических упражнениях для укрепления и формирования мышц живота, а также научил правильно их выполнять.

Планка для пресса

Классическое и незаменимое упражнение, планка подходит для людей любого уровня подготовки. Оно укрепляет мышцы кора — комплекс мышц, окружающих центральную часть тела, такую как живот, поясница и таз, — который отвечает за стабильность, равновесие и силу.

"Для начала лягте лицом вниз, обопритесь предплечьями о пол и держите ноги на ширине плеч. Затем поднимите бёдра, удерживая спину, поясницу и голову на одной линии", — объясняет Тиаго Карлос.

Внимание! Самая распространённая ошибка на этом этапе — слишком высоко или слишком низко поднимать бёдра, что может перегрузить поясницу и снизить эффективность упражнения. Специалист также предупреждает, что вес следует распределять на плечи и локти, а не только на поясницу.

Удержание полого тела (каноэ)

Каноэ — это упражнение, которое заключается в поддержании статичной позы, напоминающей каноэ, для укрепления мышц живота. Это упражнение сложнее планки и требует лучшего контроля силы.

Для начала просто лягте на спину на коврик. Затем одновременно поднимите руки и ноги от пола, напрягая мышцы живота. Удерживайте положение, не расслабляясь и не прижимая поясницу к полу.

Чтобы добиться максимальной эффективности тренировок, Тиаго Карлос рекомендует сочетать упражнения с дыхательными техниками. Кроме того, поддержание постоянного напряжения мышц во время тренировки может стать ещё одной отличной стратегией для ускорения результатов.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

