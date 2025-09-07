Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руки на руле выдают характер: что поза водителя говорит о нём самом
Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Кремы с симбиотиками — косметический ответ на стресс и загрязнение
Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии
Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса
Самая главная ошибка: Александр Васильев научил женщин торговаться на рынках
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение

Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают

3:03
Спорт

Чаще всего в спортзале люди сосредотачиваются на том, что видно в зеркале: грудь, плечи, бицепсы. Но за красивым торсом легко забыть про спину. Между тем именно она формирует осанку, отвечает за устойчивость и баланс, снижает риск травм. Сильная спина помогает и в повседневной жизни — от правильного дыхания до комфортной работы суставов.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

Почему спина важнее, чем кажется

Задняя часть тела участвует практически во всех движениях. Она стабилизирует корпус, поддерживает позвоночник и координирует работу мышц. Без прокачанной спины ни о гармоничной фигуре, ни о силе речи быть не может. Поэтому любые тренировки стоит дополнять упражнениями на тягу.

Лучшие упражнения на тягу

Тяга гантели в наклоне

Классика, которая задействует широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы. Техника проста: одна рука упирается в скамью, другой выполняется подъём. Главное — держать спину ровной и не "помогать" движению корпусом.

Тяга штанги в наклоне

Позволяет работать с большими весами и развивать силу. Важно удерживать корпус напряжённым и не перегружать поясницу. Гриф подтягивается к верхней части груди, а лопатки сводятся максимально плотно.

Подтягивания

Базовое упражнение для широчайших мышц. Чтобы техника была правильной, нужно держать пресс и ягодицы в напряжении, а локти направлять вниз.

Тяга в планке

Вариация, где вместе со спиной работает кор. Положение напоминает планку на скамье, но одна рука выполняет подъём гантели. Это сочетает статическую и динамическую нагрузку.

Тяга верхнего блока

Удобный тренажёрный вариант вертикальной тяги. Узкий хват создаёт комфортную траекторию движения и позволяет эффективно включать широчайшие.

Тяга гантелей на наклонной скамье

Упражнение снимает нагрузку с поясницы, так как корпус зафиксирован. Отличный способ сосредоточиться на сокращении спины и улучшить мышечное чувство.

Тяга троса сидя

Прорабатывает всю спину сразу и учит правильно работать лопатками. Здесь важно контролировать движение и не раскачивать корпус.

Упражнения для рук

Развитие бицепсов дополняет тяговые движения, делая руки более сильными и пропорциональными. Подойдут:

  • классическое сгибание рук с гантелями;

  • сгибание "Паук", где исключён читинг за счёт положения на скамье;

  • "Молот" — вариант с акцентом на плечевую мышцу.

Зачем это нужно

Тяги укрепляют не только спину, но и весь корпус. Они помогают держать ровную осанку, улучшать дыхание и работу ЖКТ, сохранять суставы в правильном положении. А сильная спина — это фундамент, на котором строится как спортивная форма, так и здоровье в целом.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Новости спорта
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.