Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают

3:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чаще всего в спортзале люди сосредотачиваются на том, что видно в зеркале: грудь, плечи, бицепсы. Но за красивым торсом легко забыть про спину. Между тем именно она формирует осанку, отвечает за устойчивость и баланс, снижает риск травм. Сильная спина помогает и в повседневной жизни — от правильного дыхания до комфортной работы суставов.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Почему спина важнее, чем кажется

Задняя часть тела участвует практически во всех движениях. Она стабилизирует корпус, поддерживает позвоночник и координирует работу мышц. Без прокачанной спины ни о гармоничной фигуре, ни о силе речи быть не может. Поэтому любые тренировки стоит дополнять упражнениями на тягу.

Лучшие упражнения на тягу

Тяга гантели в наклоне

Классика, которая задействует широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы. Техника проста: одна рука упирается в скамью, другой выполняется подъём. Главное — держать спину ровной и не "помогать" движению корпусом.

Тяга штанги в наклоне

Позволяет работать с большими весами и развивать силу. Важно удерживать корпус напряжённым и не перегружать поясницу. Гриф подтягивается к верхней части груди, а лопатки сводятся максимально плотно.

Подтягивания

Базовое упражнение для широчайших мышц. Чтобы техника была правильной, нужно держать пресс и ягодицы в напряжении, а локти направлять вниз.

Тяга в планке

Вариация, где вместе со спиной работает кор. Положение напоминает планку на скамье, но одна рука выполняет подъём гантели. Это сочетает статическую и динамическую нагрузку.

Тяга верхнего блока

Удобный тренажёрный вариант вертикальной тяги. Узкий хват создаёт комфортную траекторию движения и позволяет эффективно включать широчайшие.

Тяга гантелей на наклонной скамье

Упражнение снимает нагрузку с поясницы, так как корпус зафиксирован. Отличный способ сосредоточиться на сокращении спины и улучшить мышечное чувство.

Тяга троса сидя

Прорабатывает всю спину сразу и учит правильно работать лопатками. Здесь важно контролировать движение и не раскачивать корпус.

Упражнения для рук

Развитие бицепсов дополняет тяговые движения, делая руки более сильными и пропорциональными. Подойдут:

классическое сгибание рук с гантелями;

сгибание "Паук", где исключён читинг за счёт положения на скамье;

"Молот" — вариант с акцентом на плечевую мышцу.

Зачем это нужно

Тяги укрепляют не только спину, но и весь корпус. Они помогают держать ровную осанку, улучшать дыхание и работу ЖКТ, сохранять суставы в правильном положении. А сильная спина — это фундамент, на котором строится как спортивная форма, так и здоровье в целом.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

