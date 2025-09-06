Осень превращает спорт в удовольствие: какие занятия стоит попробовать, пока сезон не ушёл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Спорт

Осень — время, когда спорт становится особенно комфортным и вдохновляющим. Нет изнуряющей жары, меньше риск перегрева, а природа вокруг превращается в яркие декорации для тренировок. Многие виды спорта можно практиковать круглый год, но именно осенью они дают максимум удовольствия.

Осенний спорт в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний спорт в парке

Бег

Хорошая погода делает пробежки приятными и безопасными. Температура комфортная, солнечный удар почти исключён, а до серьёзных холодов ещё не нужно надевать много слоёв одежды. Осень — идеальное время, чтобы начать бегать или вернуться к привычным тренировкам.

Футбол

Не случайно большинство профессиональных чемпионатов проходят по системе "осень — весна". В прохладное время года легче тренироваться и играть на высоких скоростях. Осенние матчи любимых команд могут стать отличной мотивацией для занятий футболом.

Теннис

Сентябрь с тёплыми днями — лучший момент, чтобы арендовать открытый корт и отрабатывать подачу и удары на свежем воздухе. Когда погода испортится, занятия можно продолжить в крытых залах без перерывов в тренировочном процессе.

Пинг-понг

Настольный теннис не требует специальной подготовки и отлично подходит для осенних прогулок. В парках всё чаще устанавливают бесплатные столы, а при ухудшении погоды всегда можно перенести игру в спортзал.

Единоборства

Осенью формируются новые группы для новичков, а профессионалы начинают подготовку к турнирам. Это удобный сезон, чтобы записаться на секцию и заложить основу для регулярных занятий. К тому же тренировки проходят в залах, что делает их независимыми от погоды.

Плавание

После летних купаний в открытых водоёмах плавание стоит продолжить в бассейне. Регулярные занятия помогают поддерживать форму и не потерять навык, приобретённый летом.

Боулдеринг

Скалолазание на валунах или искусственных трассах особенно увлекательно осенью. На природе в это время красиво и не жарко, а при сырой погоде всегда есть альтернатива — крытый скалодром.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis "осень", гот. asans "жатва", этимологически — "время жатвы"; по толкованию Даля — от "осенять" — "затенять", то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
