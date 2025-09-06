Плющенко ошеломил заявлением: этот футболист мог бы стать звездой фигурного катания

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков мог бы добиться успеха в фигурном катании.

Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Плющенко

Фигурист считает, что футболист обладает подходящими для этого вида спорта данными: он подвижный, резкий и имеет оптимальное телосложение.

"Так, из футболистов… Мне кажется, однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для фигурного катания", — сказал Плющенко, которого цитирует Okko.

В настоящее время знаменитый фигурист полностью погружен в тренерскую работу в собственной академии "Ангелы Плющенко", которую он создал вместе с супругой Яной Рудковской. Под его руководством тренируется целая плеяда известных спортсменов, среди которых Александра Трусова (Игнатова), Макар Игнатов, Елена Костылева, Никита Сарновский и другие. Параллельно Плющенко реализует себя в качестве создателя масштабных ледовых шоу.

Уточнения

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник.



Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.

