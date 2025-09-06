Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Золотая лихорадка нового поколения: как один рудник может изменить целый регион
Золотая корочка хрустит, аромат дурманит — хачапури, которые удивят простотой приготовления
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи

Осевые нагрузки — угроза или спасение: истина оказалась гораздо бпроще чем думали

2:18
Спорт

Многие уверены, что упражнения с осевой нагрузкой только вредят позвоночнику. Кажется, что любое вертикальное давление на спину может привести к боли и травмам. Но всё не так однозначно: многое зависит от того, как именно тренироваться.

Приседания со штангой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Приседания со штангой

Почему возникает мнение о вреде

Межпозвонковые диски устроены так, что принимают на себя ударные нагрузки и позволяют позвоночнику сгибаться, разгибаться и вращаться. При чрезмерном давлении их внутреннее содержимое может выходить за пределы оболочки, провоцируя боли и неврологические симптомы. Именно поэтому людям с грыжами, протрузиями или остеохондрозом врачи часто рекомендуют избегать вертикального давления на спину.

Чем полезны умеренные нагрузки

Недостаток движения тоже вредит позвоночнику: диски становятся тоньше, мышцы ослабевают, а боли усиливаются. Умеренные осевые нагрузки помогают укрепить суставы и связки, улучшить питание дисков, сделать кости плотнее и развить мышечный корсет. В результате позвоночник становится более устойчивым, а риск боли и травм снижается.

Как правильно тренироваться

  • Выбирайте подходящие упражнения. Лучше начинать с базовых движений, которые укрепляют мышцы кора: ягодичный мостик, подтягивания, лёгкие варианты становой тяги.

  • Следите за техникой. Сохраняйте ровное положение спины, двигайтесь подконтрольно, обеспечивайте устойчивую опору. Даже если округление спины не всегда связано с болью, правильная техника распределяет нагрузку равномернее.

  • Контролируйте вес. Начинайте с лёгких отягощений, постепенно увеличивая нагрузку. Даже сложные упражнения можно использовать в восстановительных программах, если соблюдать осторожность.

Вывод

Полный отказ от осевых нагрузок может быть столь же вреден, как и их избыток. При грамотном подходе они укрепляют позвоночник, делают его более подвижным и устойчивым. Главное — учитывать состояние здоровья, не перегружать спину и при необходимости тренироваться под контролем специалиста.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Экономика и бизнес
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи
Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы
Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери
Средиземноморская диета дарит вкус солнца и моря — гены решают, станет ли она щитом от ожирения и диабета
Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры
Возвращение в дерзкие нулевые: чем удивит зрителей ремейк мелодрамы Москва слезам не верит
Питомец в приюте: сколько он выдержит, прежде чем стресс разрушит его привычный мир
Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.