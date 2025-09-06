Осевые нагрузки — угроза или спасение: истина оказалась гораздо бпроще чем думали

Многие уверены, что упражнения с осевой нагрузкой только вредят позвоночнику. Кажется, что любое вертикальное давление на спину может привести к боли и травмам. Но всё не так однозначно: многое зависит от того, как именно тренироваться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Приседания со штангой

Почему возникает мнение о вреде

Межпозвонковые диски устроены так, что принимают на себя ударные нагрузки и позволяют позвоночнику сгибаться, разгибаться и вращаться. При чрезмерном давлении их внутреннее содержимое может выходить за пределы оболочки, провоцируя боли и неврологические симптомы. Именно поэтому людям с грыжами, протрузиями или остеохондрозом врачи часто рекомендуют избегать вертикального давления на спину.

Чем полезны умеренные нагрузки

Недостаток движения тоже вредит позвоночнику: диски становятся тоньше, мышцы ослабевают, а боли усиливаются. Умеренные осевые нагрузки помогают укрепить суставы и связки, улучшить питание дисков, сделать кости плотнее и развить мышечный корсет. В результате позвоночник становится более устойчивым, а риск боли и травм снижается.

Как правильно тренироваться

Выбирайте подходящие упражнения. Лучше начинать с базовых движений, которые укрепляют мышцы кора: ягодичный мостик, подтягивания, лёгкие варианты становой тяги.

Следите за техникой. Сохраняйте ровное положение спины, двигайтесь подконтрольно, обеспечивайте устойчивую опору. Даже если округление спины не всегда связано с болью, правильная техника распределяет нагрузку равномернее.

Контролируйте вес. Начинайте с лёгких отягощений, постепенно увеличивая нагрузку. Даже сложные упражнения можно использовать в восстановительных программах, если соблюдать осторожность.

Вывод

Полный отказ от осевых нагрузок может быть столь же вреден, как и их избыток. При грамотном подходе они укрепляют позвоночник, делают его более подвижным и устойчивым. Главное — учитывать состояние здоровья, не перегружать спину и при необходимости тренироваться под контролем специалиста.

Уточнения

