Пилатес рушит стереотипы: кому он подходит на самом деле и чем отличается от йоги

Многие слышали о пилатесе, но вместе с интересом к этой системе тренировок появилось и множество мифов. Разберём самые популярные заблуждения и посмотрим, почему пилатес подходит гораздо большему числу людей, чем принято думать.

Пилатес — только для женщин

На самом деле эта методика создавалась вовсе не как "женская гимнастика". Джозеф Пилатес разработал её ещё в 1920-е годы, и сегодня среди практикующих немало мужчин. Занятия полезны всем: пилатес помогает снять стресс, улучшает сон, укрепляет мышцы кора и снижает дискомфорт в пояснице или коленях.

Пилатес — это то же самое, что йога

Да, в пилатесе есть элементы, перекликающиеся с йогой, но это разные системы. Йога в большей степени направлена на работу с сознанием через асаны и дыхание, а главная цель пилатеса — контроль движений и развитие осознанности тела. Обе практики полезны, но задачи у них разные.

Пилатес подходит только молодым

Эта система тренировок универсальна. Возраст и уровень физической подготовки не имеют значения — упражнения легко адаптируются под конкретные возможности. Пилатес помогает укрепить мышцы, повысить гибкость, улучшить мобильность суставов и подвижность позвоночника у людей всех возрастных групп.

Пилатес слишком простой

На первый взгляд упражнения могут показаться лёгкими. Но пилатес работает с глубокими мышцами, которые у большинства людей либо ослаблены, либо перенапряжены. Чтобы включить их в работу, нужны концентрация и навыки. Система построена так, что сложность возрастает постепенно: от базовых элементов к более комплексным. Это делает занятия динамичными и эффективными, но без чрезмерной нагрузки.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
