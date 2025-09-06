Трицепс взрывается: упражнение, после которого футболка станет мала

Если вы хотите по-настоящему массивные руки, то вам нужно качать трицепс, ведь он составляет 2/3 их объема. И одно упражнение выходит далеко вперед по своей эффективности для роста мышечной массы — обратные отжимания от скамьи.

Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает жим гантелями

Его главное преимущество — это возможность работать с большим дополнительным весом (диск на бедрах) и максимально растягивать трицепс в нижней точке, что создает мощнейший стимул для гипертрофии. Техника выполнения проста: поставьте две скамьи параллельно, обопритесь ладонями о одну, положив на бедра отягощение, а пятки на другую. Медленно опускайтесь вниз, сгибая локти до прямого угла, чувствуя растяжение, и мощно выжимайте себя вверх.

Второй претендент на звание лучшего — жим штанги узким хватом, который позволяет поднять серьезный вес и безопасно нагрузить все три головки трицепса.

Но именно обратные отжимания дают тот самый уникальный стретчинг и пампинг, которые заставляют трицепс "разбухать". Добавьте его в конец своей тренировки, делая 3-4 подхода по 8-12 повторений, и вы очень быстро увидите радикальные изменения в размере и форме ваших рук.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

