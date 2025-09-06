Секрет мощных ног: 3 упражнения, которые вы обязаны делать каждую тренировку

Строительство мощных ног — это фундамент сильного и эстетичного телосложения. Базовые многосуставные упражнения — единственный верный путь к значительному росту.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Король всех упражнений — приседания со штангой. Они задействуют квадрицепсы, бицепсы бедер, ягодицы, а также практически все мышцы тела в качестве стабилизаторов. Начните с освоения правильной техники с легким весом, постепенно наращивая нагрузку.

Второе незаменимое движение — становая тяга. Хотя она часто ассоциируется со спиной, тяга отлично прорабатывает заднюю цепь: бицепсы бедер, ягодицы и разгибатели спины, добавляя ногам невероятную мощь и толщину.

Третье ключевое упражнение — выпады со штангой или гантелями. Они позволяют проработать каждую ногу по отдельности, устраняя мышечный дисбаланс и превосходно формируя детализацию бедер.

Выполняйте эти упражнения 1-2 раза в неделю, делая акцент на прогрессии весов и идеальной технике, и ваши ноги ответят уверенным ростом.

