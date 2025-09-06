Вместо бесконечных скручиваний: 3 упражнения для рельефного пресса, которые вы должны знать

Получение стального пресса требует не тысяч скручиваний, а комплексного подхода, сочетающего жиросжигание и грамотный тренинг. Локальное сжигание жира — миф, поэтому первое условие — общий дефицит калорий.
Что касается упражнений, то самыми эффективными являются те, что задействуют весь массив мышц кора. Бесспорный лидер — подъем ног в висе. Это движение мощно нагружает низ живота и прямую мышцу, а также требует огромной силы хвата и стабилизации корпуса.
Второе must-have упражнение — велосипед. Оно уникально тем, что одновременно прорабатывает прямую и косые мышцы живота, а также включает в работу ноги и сгибатели бедра, обеспечивая комплексную нагрузку.
Замыкает тройку планка. Несмотря на кажущуюся простоту, это статическое упражнение незаменимо для развития силы кора, отвечающего за стабильность всего тела и защиту позвоночника.
Выполняйте эти упражнения в конце тренировки, делая 3-4 подхода по 12-15 повторений (для планки — 3 подхода по 60 секунд), и вы создадите мощный, рельефный пресс.
Уточнения
Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.