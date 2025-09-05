Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России

В Финляндии в программу соревнований по фигурному катанию впервые допустили однополый дуэт. На лёд выйдут 19-летняя Эмма Аалто и 20-летняя Милли Коллинг. Их участие стало возможным благодаря изменению правил: вместо жёсткого деления на "партнёр" и "партнёрша" теперь введены категории "фигурист А" и "фигурист Б".

Что изменилось

Ранее выступления в танцах на льду и парном катании были возможны только в традиционном формате — мужчина и женщина, пишет "Царьград". Финская федерация спорта изменила регламент, что позволило спортсменам создавать дуэты без привязки к полу.

Реакция в России

Нововведение вызвало негативный отклик у российских политиков. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв резко высказался по этому поводу.

"Мне кажется, финская ассоциация перепутала фигурное катание с ледовым шоу или цирком на льду. На мой взгляд, никакого отношения к спорту и перспектив это не имеет. Такие эксперименты просто смехотворны", — заявил Дмитрий Свищёв.

Взгляд со стороны

Мировые СМИ отмечают, что Финляндия становится одной из первых стран, решившихся на подобный эксперимент в фигурном катании. Reuters подчёркивает, что участие однополой пары может стать шагом к большей инклюзивности в спорте, однако подобные новшества пока вызывают дискуссии и полярные оценки.