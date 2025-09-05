Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пластика век без следов: всё, что важно знать о бесшовной методике
Алтай против Черного моря: где выгоднее провести отпуск
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Космическое представление начинается: кровавая Луна станет главным героем ночи
Кошка уходит после еды не просто так: какой тайный сигнал она посылает хозяину
Скрип в коленях звучит страшно, но врачи нашли в нём меньше угрозы, чем казалось
Егор Крид встал на тропу войны: готов ответный компромат на Екатерину Мизулину
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами

Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России

1:34
Спорт

В Финляндии в программу соревнований по фигурному катанию впервые допустили однополый дуэт. На лёд выйдут 19-летняя Эмма Аалто и 20-летняя Милли Коллинг. Их участие стало возможным благодаря изменению правил: вместо жёсткого деления на "партнёр" и "партнёрша" теперь введены категории "фигурист А" и "фигурист Б".

Фигуристка на льду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фигуристка на льду

Что изменилось

Ранее выступления в танцах на льду и парном катании были возможны только в традиционном формате — мужчина и женщина, пишет "Царьград". Финская федерация спорта изменила регламент, что позволило спортсменам создавать дуэты без привязки к полу.

Реакция в России

Нововведение вызвало негативный отклик у российских политиков. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв резко высказался по этому поводу.

"Мне кажется, финская ассоциация перепутала фигурное катание с ледовым шоу или цирком на льду. На мой взгляд, никакого отношения к спорту и перспектив это не имеет. Такие эксперименты просто смехотворны", — заявил Дмитрий Свищёв.

Взгляд со стороны

Мировые СМИ отмечают, что Финляндия становится одной из первых стран, решившихся на подобный эксперимент в фигурном катании. Reuters подчёркивает, что участие однополой пары может стать шагом к большей инклюзивности в спорте, однако подобные новшества пока вызывают дискуссии и полярные оценки.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА:, швед. Finland МФА:), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland,) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Последние материалы
Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами
Цена пяти минут с телефоном в туалете: привычка, которая хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза
Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год
Алкогольный шок: вот чем итальянца ошарашили в Словении
Европа страдает от нехватки места: в какой стране Европы дома переполнены больше всего
Торговый капкан скоро захлопнется: Польша предупреждает о роковом соглашении Евросоюза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.