Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей

Наставник иорданской национальной команды Джамал Селлами поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Селлами выразил надежду на скорое возвращение российских футболистов к участию в международных турнирах, отметив высокий уровень развития футбольной школы России.

По словам тренера, его команда получила ценный опыт игры с сильным соперником. Несмотря на то, что ранее иорданцам не удавалось добиваться положительных результатов в матчах с российской сборной, в этот раз они показали качественную игру и были близки к победе. Селлами добавил, что этот матч поможет его команде лучше подготовиться к предстоящим официальным матчам, пишет Газета.Ru.

"Думаю, что мы играли лучше и были ближе к победе, но на табло ничья. Это была хорошая игра, она нам поможет при подготовке к предстоящим встречам", — сказал Селлами.

Товарищеская встреча, состоявшаяся 4 сентября на московском стадионе "Лукойл Арена", завершилась нулевой ничьей. Следующую игру сборная России проведет 7 сентября против Катара в Эр-Райяне.

Ближайшие матчи сборной России

7 сентября 2024 года — Катар (в гостях)

2025 год — товарищеские игры с Ираном, Боливией, Перу и Чили

Напомним, что в июне российская сборная провела товарищеские матчи с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

Уточнения

Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.).

