Случайность или расчёт: почему Глушенков стал капитаном сборной

1:20
Спорт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение назначить полузащитника Максима Глушенкова капитаном на товарищеский матч против Иордании. Как отметил специалист, этот выбор стал знаком поощрения за отношение футболиста к тренировочному процессу.

Опыт игрока в данном случае ни при чем, подчеркнул тренер.

"Мы не назначаем капитанов по принципу "опытный или неопытный". Капитана мы выбираем перед игрой. Если угодно, это поощрение за его работу, за его отношение. Я доволен игрой Глушенкова с Иорданией", — отметил Карпин.

Матч, прошедший 4 сентября на московской "Лукойл Арене", завершился нулевой ничьей. Следующую игру сборная России проведёт 7 сентября против Катара в Эр-Райяне, напоминает Газета.Ru.

Ближайшие матчи сборной России

  • 7 сентября 2024 года — Катар (в гостях)
  • 2025 год — товарищеские игры с Ираном, Боливией, Перу и Чили

Напомним, что сборная России проводит только товарищеские матчи. В июне команда Карпина сыграла с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
