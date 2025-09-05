Случайность или расчёт: почему Глушенков стал капитаном сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение назначить полузащитника Максима Глушенкова капитаном на товарищеский матч против Иордании. Как отметил специалист, этот выбор стал знаком поощрения за отношение футболиста к тренировочному процессу.
Опыт игрока в данном случае ни при чем, подчеркнул тренер.
"Мы не назначаем капитанов по принципу "опытный или неопытный". Капитана мы выбираем перед игрой. Если угодно, это поощрение за его работу, за его отношение. Я доволен игрой Глушенкова с Иорданией", — отметил Карпин.
Матч, прошедший 4 сентября на московской "Лукойл Арене", завершился нулевой ничьей. Следующую игру сборная России проведёт 7 сентября против Катара в Эр-Райяне, напоминает Газета.Ru.
Напомним, что сборная России проводит только товарищеские матчи. В июне команда Карпина сыграла с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).
Уточнения
Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.