Секрет безопасного похудения: как избежать катастрофических последствий

Резкое сокращение потребления калорий или жесткая диета может привести к печальным последствиям. Почему резко худеть опасно, рассказал гастроэнтеролог Владимир Лобков.
Дело в том, что из-за жестких диет, когда человек резко ограничивает себя в еде, органы пищеварения находятся под ударом. Из-за этого уменьшается секреция желудочного сока, нарушается работал ЖКТ, меняется микробиота.
Это, в свою очередь, может привести к различным последствиям: запорам, вздутию живота, нестабильному стулу.
Также при резком дефиците калорий есть риск "заработать" гастрит, желчнокаменную болезнь, дискинезию желчевыводящих путей.
Также при длительном дефиците калорий могут появиться "зажоры" и резкий набор жировой массы.
Худеть нужно с умом! Так, без вреда для организма можно терять 0,5-1 кг в неделю. А урезать рацион нужно не более чем на 15-20% от вашей суточной нормы. Так и организм успеет адаптироваться, и мышц вы теряете меньше, пишет "Чемпионат".
Уточнения
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
