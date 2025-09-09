Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние питомцы из стали: роботы-пылесосы из Берлина стали умнее собак и хитрее котов
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова
Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета
Они читают наши эмоции лучше психологов: как собаки угадывают ложь, страх и надвигающуюся депрессию
Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание
Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак
Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай
Главная ошибка гостиной: удобная на вид мебель превращает уютный дом в душный контейнер

Секрет безопасного похудения: как избежать катастрофических последствий

1:11
Спорт

Резкое сокращение потребления калорий или жесткая диета может привести к печальным последствиям. Почему резко худеть опасно, рассказал гастроэнтеролог Владимир Лобков.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Дело в том, что из-за жестких диет, когда человек резко ограничивает себя в еде, органы пищеварения находятся под ударом. Из-за этого уменьшается секреция желудочного сока, нарушается работал ЖКТ, меняется микробиота.

Это, в свою очередь, может привести к различным последствиям: запорам, вздутию живота, нестабильному стулу.

Также при резком дефиците калорий есть риск "заработать" гастрит, желчнокаменную болезнь, дискинезию желчевыводящих путей.

Также при длительном дефиците калорий могут появиться "зажоры" и резкий набор жировой массы.

Худеть нужно с умом! Так, без вреда для организма можно терять 0,5-1 кг в неделю. А урезать рацион нужно не более чем на 15-20% от вашей суточной нормы. Так и организм успеет адаптироваться, и мышц вы теряете меньше, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Недвижимость
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова
Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета
Они читают наши эмоции лучше психологов: как собаки угадывают ложь, страх и надвигающуюся депрессию
Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание
Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак
Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай
Главная ошибка гостиной: удобная на вид мебель превращает уютный дом в душный контейнер
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.