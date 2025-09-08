Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело избавится от вредного жира: боец ММА раскрыл секрет похудения

Популярный боец ММА Мурад Мачаев дал совет тем, кто хочет похудеть, но не может.

С чего начать?

"Обязательно нужно качаться. Если будешь делать постоянно кардио, твои мышцы будут худеть, а жир на животе — оставаться", — отметил спортсмен.

По его словам, чем больше у человека мышц, тем меньше жира и наоборот. Именно поэтому сначала нужно набрать мышечную массу.

"Начать стоит с базовых упражнений два-три раза в неделю. Подтягивания, приседы, жим лёжа, отжимания и так далее. И тогда даже в спокойном состоянии мышцы будут работать и жир будет гореть", — написал боец ММА на странице в соцсетях.

Уточнения

Мура́д Магомедха́нович Мача́ев (3 декабря 1986, Махачкала) — российский самбист и боец смешанного стиля, выступающий в лёгкой весовой категории. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Тело избавится от вредного жира: боец ММА раскрыл секрет похудения
