Тело избавится от вредного жира: боец ММА раскрыл секрет похудения

Популярный боец ММА Мурад Мачаев дал совет тем, кто хочет похудеть, но не может.
С чего начать?
"Обязательно нужно качаться. Если будешь делать постоянно кардио, твои мышцы будут худеть, а жир на животе — оставаться", — отметил спортсмен.
По его словам, чем больше у человека мышц, тем меньше жира и наоборот. Именно поэтому сначала нужно набрать мышечную массу.
"Начать стоит с базовых упражнений два-три раза в неделю. Подтягивания, приседы, жим лёжа, отжимания и так далее. И тогда даже в спокойном состоянии мышцы будут работать и жир будет гореть", — написал боец ММА на странице в соцсетях.
Уточнения
Мура́д Магомедха́нович Мача́ев (3 декабря 1986, Махачкала) — российский самбист и боец смешанного стиля, выступающий в лёгкой весовой категории.
