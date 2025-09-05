Голливудский актёр так похудел, что все хотят его накормить: вот как ему удалось скинуть 31 кг

Актёр Ченнинг Татум ради роли в фильме "Кровельщик" сел на очень жёсткую диету, в дальнейшем он похудел на 31 килограмм.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ченнинг Тейтум

Татум рассказал, что ему было тяжело, но с поддержкой команды опытных диетологов он смог так сильно сбросить вес, пишет "Чемпионат".

"Мне надо было сбросить вес до 85 кг. Но потом начались съёмочные дни и из-за нагрузки я просто продолжал худеть. В итоге я весил около 72 кг", — рассказал Татум.

Он добавил, что своей "худобой" даже пугал коллег по съёмкам фильма, его постоянно хотели накормить и угощали разными вкусными блюдами и перекусами.

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Та́тум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.

