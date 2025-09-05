Настал конец эпохи Леви в Тоттенхэме: 50 миллионов фунтов стерлингов и один трофей

Почти 25-летнее правление Дэниела Леви на посту исполнительного председателя "Тоттенхэма" завершилось.
В официальном заявлении "Тоттенхэма" говорилось, что он "ушёл в отставку", но, как стало известно BBC Sport, решение было принято не самим Леви.
Достоверные источники сообщили, что руководство согласилось на его уход, полагая, что перемены приведут к большему спортивному успеху.
Леви был назначен в марте 2001 года и уходит после победы клуба в Лиге Европы в мае, положив конец 17-летнему ожиданию трофея.
63-летний специалист был председателем совета директоров Премьер-лиги с самым долгим сроком пребывания в должности и заработал, по оценкам, более 50 миллионов фунтов стерлингов за время своего руководства. Однако он также регулярно становился объектом протестов болельщиков "Тоттенхэма", особенно в прошлом сезоне.
Леви уйдёт немедленно, без какого-либо периода уведомления, а его уход после летнего трансферного окна — это осознанный шаг.
Однако источник, знакомый с Леви, сообщил BBC Sport, что бывшему председателю клуба во время его пребывания в должности приходилось действовать "с одной рукой, связанной за спиной", и в результате ему пришлось диверсифицировать источники доходов.
Они заявили, что, по их мнению, в течение последних 25 лет в "Тоттенхэм" было недостаточно инвестиций, и вопрос заключался в том, изменится ли ситуация на самом деле.
Уточнения
Дэниел Филипп Леви — британский бизнесмен и бывший председатель футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
