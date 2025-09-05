Настал конец эпохи Леви в Тоттенхэме: 50 миллионов фунтов стерлингов и один трофей

Почти 25-летнее правление Дэниела Леви на посту исполнительного председателя "Тоттенхэма" завершилось.

Фото: flickr.com by Paul Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стадион

В официальном заявлении "Тоттенхэма" говорилось, что он "ушёл в отставку", но, как стало известно BBC Sport, решение было принято не самим Леви.

Достоверные источники сообщили, что руководство согласилось на его уход, полагая, что перемены приведут к большему спортивному успеху.

Леви был назначен в марте 2001 года и уходит после победы клуба в Лиге Европы в мае, положив конец 17-летнему ожиданию трофея.

63-летний специалист был председателем совета директоров Премьер-лиги с самым долгим сроком пребывания в должности и заработал, по оценкам, более 50 миллионов фунтов стерлингов за время своего руководства. Однако он также регулярно становился объектом протестов болельщиков "Тоттенхэма", особенно в прошлом сезоне.

Леви уйдёт немедленно, без какого-либо периода уведомления, а его уход после летнего трансферного окна — это осознанный шаг.

Однако источник, знакомый с Леви, сообщил BBC Sport, что бывшему председателю клуба во время его пребывания в должности приходилось действовать "с одной рукой, связанной за спиной", и в результате ему пришлось диверсифицировать источники доходов.

Они заявили, что, по их мнению, в течение последних 25 лет в "Тоттенхэм" было недостаточно инвестиций, и вопрос заключался в том, изменится ли ситуация на самом деле.

Уточнения

Дэниел Филипп Леви — британский бизнесмен и бывший председатель футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».

