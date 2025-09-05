Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть

Жюстин Энен прокомментировала безупречную победу теннисистка Карлоса Алькараса над Иржи Лехецкой в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
"Он производит всё большее впечатление. Мы знаем его способность навязывать свою физическую игру, ускоряться, когда ему это нужно, двигаться с головокружительной скоростью, варьировать свою игру. Но он показал всё большую точность и концентрацию", — сказала Энен.
По её словам, Алькарас старается оставаться в игре при любых обстоятельствах.
Уточнения
Ка́рлос Алькара́с Га́рфия (исп. Carlos Alcaraz Garfia; род. 5 мая 2003, Эль-Пальмар, Испания) — испанский теннисист.
