Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть

Жюстин Энен прокомментировала безупречную победу теннисистка Карлоса Алькараса над Иржи Лехецкой в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

"Он производит всё большее впечатление. Мы знаем его способность навязывать свою физическую игру, ускоряться, когда ему это нужно, двигаться с головокружительной скоростью, варьировать свою игру. Но он показал всё большую точность и концентрацию", — сказала Энен.