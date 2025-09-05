Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

28-летний швейцарский пловец Ноам Ярон вспоминает свою попытку проплыть из Кальви в Монако этим летом. Измученный, он был вынужден сойти с дистанции за два километра до финиша после 102 часов непрерывных усилий в воде.

Мировой океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мировой океан

"Мне не было суждено развиваться в воде. Мои первые тренировки были катастрофой: фальстарты, всегда последние. Однажды тренер сказал мне при всех: "Этот спорт не для тебя. Стоп, уступи место". Мне было восемь лет. Это могло меня сломать. Наоборот, это меня невероятно разозлило", — рассказал пловец.

В детстве он страдал избыточным весом. Ярон начал заниматься дзюдо, и каждый раз, сталкивался с противниками, которые были выше и мускулистее его.

Однако в воде он чувствовал себя лёгким, почти воздушным. Его лишний вес больше не имел значения, неуверенность исчезала.

"Я мог быть собой. Поэтому я упорствовал. Годами я плавал безрезультатно, не узнаваемый. И в 18 лет я сдержал своё обещание: стал чемпионом Швейцарии среди юниоров на дистанции 3000 метров в открытой воде", — рассказал он.

Тогда он понял, что его сила — в дистанции. Чем длиннее она была, тем лучше он себя чувствовал. Он был посредственным на дистанциях 50 или 100 метров, но на нескольких километрах он нашёл свой ритм, своё дыхание, как будто тело и разум находились в идеальной гармонии.

11 августа Ярон отправился в Монако. Он продержался 191 километр, а пересеченная местность — 180 км по прямой, но течения уносили его.

"Средиземное море непредсказуемо. Ветер, течения, соль. Особенно соль. Она обжигает кожу, глаза, рот. Мои губы потрескались, десны кровоточили, язык увеличился в размере втрое. Подмышки, шея, ноги были покрыты ранами. С каждым движением руки — а их было более 200 000 — плоть разрывалась. После 102 часов в воде мое тело отказало", — рассказал пловец.

Он наглотался соленой воды. Когда его костюм срезали, то обнаружили масштаб повреждений: 15% ожогов второй степени и серьезно поврежденные легкие.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
