Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.

Снятие Маркеты Вондроушовой перед матчем четвертьфинала Открытого чемпионата США против Арины Соболенко стало последней каплей для Брэда Гилберта.

"Я сыт по горло, нам придётся изменить правила", — возмущался легендарный тренер, воспитавший множество известных теннисисток.

В этом году на турнире Большого шлема в Нью-Йорке было десять матчей, в которых теннисисты либо не играли вовсе, либо снимались с турнира во время матча.

"Я сыт по горло этим. Нужно что-то с этим делать. Невозможно, чтобы игрок не играл, а через неделю играл на другом турнире. Некоторые даже играют парные разряды на следующий день", — возмущался Гилберт в подкасте Served with Andy Roddick.

Гилберт вспомнил, как сыграл более 800 матчей и ни разу не снимался с турнира, а всегда старался бороться.

64-летний американец — последний тренер которого — Коко Гауфф, также тренировал Андре Агасси, Кея Нисикори и Роддика — последнего американца, выигравшего титул в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

"Это совсем другое, когда ты плачешь перед пятым сетом, как Бен Шелтон. С этим ничего не поделаешь, но всегда нужно бороться", — сказала Гилберт.

Новость о вылете чешской теннисистки с Открытого чемпионата США стала известна во время трансляции подкаста Роддика.

