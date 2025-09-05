Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливудский актёр так похудел, что все хотят его накормить: вот как ему удалось скинуть 31 кг
Мягкость оборачивается бедой: вещи, которые кондиционер превращает в тряпки уже после первой стирки
Забудьте про таблетки от укачивания в машине или самолёте, просто включите эту музыку
Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов
Цифровой паспорт здоровья меняет правила игры — старение больше не будет прежним
Раскрыта важная польза лишнего веса для пожилых людей
Мозг путает сигналы: вот почему человек чихает на солнце — простое решение проблемы
Настал конец эпохи Леви в Тоттенхэме: 50 миллионов фунтов стерлингов и один трофей
Суеверие разрешает бояться, но не убивать: вот для чего паук в доме нужен живым, а не мёртвым

Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.

1:28
Спорт

Снятие Маркеты Вондроушовой перед матчем четвертьфинала Открытого чемпионата США против Арины Соболенко стало последней каплей для Брэда Гилберта.

Девушки в белых юбках
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушки в белых юбках

"Я сыт по горло, нам придётся изменить правила", — возмущался легендарный тренер, воспитавший множество известных теннисисток.

В этом году на турнире Большого шлема в Нью-Йорке было десять матчей, в которых теннисисты либо не играли вовсе, либо снимались с турнира во время матча.

"Я сыт по горло этим. Нужно что-то с этим делать. Невозможно, чтобы игрок не играл, а через неделю играл на другом турнире. Некоторые даже играют парные разряды на следующий день", — возмущался Гилберт в подкасте Served with Andy Roddick.

Гилберт вспомнил, как сыграл более 800 матчей и ни разу не снимался с турнира, а всегда старался бороться.

64-летний американец — последний тренер которого — Коко Гауфф, также тренировал Андре Агасси, Кея Нисикори и Роддика — последнего американца, выигравшего титул в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

"Это совсем другое, когда ты плачешь перед пятым сетом, как Бен Шелтон. С этим ничего не поделаешь, но всегда нужно бороться", — сказала Гилберт.

Новость о вылете чешской теннисистки с Открытого чемпионата США стала известна во время трансляции подкаста Роддика.

Уточнения

Кори Дионн (Коко) Гауфф (англ. Cori Dionne "Coco" Gauff; род. 13 марта 2004, Делрей-Бич, США) — американская теннисистка, вторая ракетка мира в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть
Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа
Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.
Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Анчелотти на Маракане
Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование
Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона
Язык собачьего хвоста сложнее, чем кажется: что на самом деле скрыто за вилянием
Пехотные подразделения армии США планируют модернизировать с помощью нейросети.
Крупнейший в мире нелегальный сайт трансляции спортивных матчей был закрыт.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.