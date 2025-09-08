Как похудеть на 46% эффективнее: раскрыт секрет похудения и здоровья

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Важно помнить, что даже небольшие усилия лучше, чем ничего на пути к позитивным переменам и здоровью. В этом ключе, совсем не обязательно ходить в спортзал через день, чтобы быть уверенным в том, что мы достаточно заботимся о себе. Самый простой способ внедрить движение в повседневную жизнь — это ходьба.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/ad/63/40/ad63402e9334bc7e7ac778fcaa6fb223.jpg Скандинавская ходьба

Помимо обычной ходьбы — везде и при любой возможности — существуют и другие виды этой физической активности, которые ещё лучше влияют на наше здоровье и эмоциональное состояние, а также на наше зрение. Они сочетают достижение ежедневной цели шагами с чуть более интенсивным движением.

Мы говорим о так называемой скандинавской ходьбе. Это ходьба с использованием палок, похожих на лыжные. Она зародилась вокруг идеи межсезонной горнолыжной подготовки. Туристы десятилетиями использовали палки для катания на лыжах, ещё до появления треккинговых палок.

По сравнению с обычной ходьбой, при скандинавской ходьбе мы прикладываем усилие к палкам при каждом шаге. Нагружается большая часть всего тела — грудь, мышцы спины, бицепсы, трицепсы, плечи, пресс, позвоночник и другие основные группы мышц. И это приводит к значительному учащению сердечного ритма.

Кроме того, скандинавская ходьба требует на 46% больше энергии, чем обычная ходьба. Это приводит к значительному снижению индекса массы тела и окружности талии. Кроме того, процент общего жира в организме снижается за счёт роста мышечной массы и аэробных возможностей.

Многочисленные исследования доказали, что скандинавская ходьба не только во много раз эффективнее обычной ходьбы в сжигании калорий, но и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Это напрямую связано с большей нагрузкой и ускорением сердечного ритма.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic walking — «северная ходьба», фин. sauvakävely — «ходьба с палками») — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

