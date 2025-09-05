Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Анчелотти на Маракане

Бразилия обыграла Чили со счётом 3:0 в первом матче на стадионе "Маракане" под руководством итальянского тренера Карло Анчелотти. Матч был засчитан в рамках 17-го тура отборочного турнира чемпионата Южной Америки.

Стартовый состав сборной Бразилии претерпел пять изменений по сравнению с предыдущим матчем. Тем не менее, подопечные Анчелотти действовали слаженно. Всего через четыре минуты бразильцам понадобилось, чтобы открыть счёт ударом головой Каземиро, но игра была отменена из-за офсайда.

Отменённый гол не смутил сборную, и они продолжили прессинговать чилийцев на стадионе "Маракана". Казалось, счёт вот-вот откроется. И они это сделали. На 37-й минуте Эстеван забил свой первый гол за сборную, открыв счёт в Рио-де-Жанейро. 20-й номер воспользовался ударом Рафиньи и, отскочив назад почти в перекладину, отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Анчелотти внёс изменения в состав, вдохнув в команду жизнь. Лукасу Пакете понадобилось всего 40 секунд на поле, чтобы забить второй гол Бразилии, воспользовавшись красивой комбинацией Луиса Энрике на 27-й минуте, который также вышел на поле во втором тайме.

Кстати, сборная Бразилии уже квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Благодаря этой победе она поднялась на второе место с 28 очками, уступая только Аргентине, у которой 38.

