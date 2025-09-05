Крупнейший в мире нелегальный сайт трансляции спортивных матчей был закрыт.

Стриминговая платформа, набравшая 1,6 млрд посещений за последние 12 месяцев, больше не активна.
Сейчас активно ведут борьбу с пиратством и нелегальным стримингом во всем мире. Типичным примером является закрытие крупнейшего в мире веб-сайта Streameast.
Чтобы понять, сколько людей использовали его для нелегального просмотра футбольных матчей, стоит отметить, что за последние 12 месяцев на него зашло 1,6 млрд человек, а среднемесячное количество посещений достигло 136 млн.
Расследование, начатое властями с целью пресечения этой конкретной схемы, заняло около года, поскольку существовало 80 несанкционированных доменов, зарегистрированных преимущественно в США, Канаде, Великобритании, на Филиппинах и в Германии.
Однако в результате расследования двое мужчин в египетской провинции Гиза были арестованы по обвинению в нарушении авторских прав. В ходе рейда власти изъяли ноутбуки и мобильные телефоны, предположительно использовавшиеся для управления веб-сайтами.
Помимо наличных денег и многочисленных кредитных карт, следователи также обнаружили связи с подставной компанией в ОАЭ, которая, предположительно, использовалась для отмывания 6,2 миллиона долларов США, полученных от рекламы с 2010 года, а также 200 000 долларов США в криптовалюте. Также есть подозрения, что недвижимость в Египте была приобретена на незаконные доходы.
Уточнения
Стрим — прямой эфир на интернет-сервисе.
Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.