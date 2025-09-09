Этот спорт придумал гений: как силовая йога оказалась эффективнее тренажёров

Йога все время развивается — появляется много новых видов этой практики. Например, аэро-йога и кундалини, недавно появилась и силовая йога, которая очень эффективно справляется с несколькими задачами.
Это современный и очень эффективный вид практики, который прокачивает силу, гибкость и выносливость.
Для тренировок, как и в силовых тренировках, могут пригодиться различные снаряды. Например, штанги, бодибары и диски. Но используются они не как на обычной тренировке, интенсивность занятия более низкая, и упражнения чаще статические или с плавным изменением положения тела.
Большинство асан в силовой йоге многосоставные и помогают проработать сразу все тело.
Однако силовая йога отличается от традиционных тренировок с весами скоростью и количеством повторений, пишет "Чемпионат".
В силовых тренировках с собственным весом это может быть от 5 до 30 раз на одно упражнение в ритмичном темпе. В йоге выполняют 3-4 повторения или вовсе 1 медленное.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
