Этот спорт придумал гений: как силовая йога оказалась эффективнее тренажёров

1:11
Спорт

Йога все время развивается — появляется много новых видов этой практики. Например, аэро-йога и кундалини, недавно появилась и силовая йога, которая очень эффективно справляется с несколькими задачами.

Йога для мужчин — скрутка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Йога для мужчин — скрутка

Это современный и очень эффективный вид практики, который прокачивает силу, гибкость и выносливость.

Для тренировок, как и в силовых тренировках, могут пригодиться различные снаряды. Например, штанги, бодибары и диски. Но используются они не как на обычной тренировке, интенсивность занятия более низкая, и упражнения чаще статические или с плавным изменением положения тела.

Большинство асан в силовой йоге многосоставные и помогают проработать сразу все тело.

Однако силовая йога отличается от традиционных тренировок с весами скоростью и количеством повторений, пишет "Чемпионат".

В силовых тренировках с собственным весом это может быть от 5 до 30 раз на одно упражнение в ритмичном темпе. В йоге выполняют 3-4 повторения или вовсе 1 медленное. 

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
