Выровняет тело и психику: эта практика идеально подойдёт людям со сколиозом

У 3% населения мира есть сколиоз — серьёзная патология всего опорно-двигательного аппарата.

Чтобы ситуация не обострилась, нужны правильные и регулярные физические нагрузки. Например, йога, но заниматься стоит только после рекомендации специалиста.

Врач ЛФК Наталия Конакова рассказал, что сколиоз характеризуется не только искривлением позвоночника в виде дуг, но и вращением позвонков вокруг своей оси. Это приводит к деформации грудной клетки, таза, смещению внутренних органов и нарушению их функций, болевому синдрому и быстрой утомляемости, пишет "Чемпионат".

В таком случае стоит исключить виды спорта с асимметричной и ударной нагрузкой, например, теннис и прыжки. На пользу же пойдут плавание и йога, которая помогает профилактировать боль, улучшать дыхание, выровнять тело и психоэмоциональное состояние.

Уточнения

Сколио́з (лат. scoliōsis ← греч. σκολιός «кривой») — трёхплоскостная деформация позвоночника у человека. Искривление может быть врождённым, посттравматическим и идиопатическим (т.е. "неизвестнопричинным").

