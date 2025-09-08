Секретный метод есть и не толстеть: эти продукты превращают калории в мышцы

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Учёные раскрыли вещество, которое играет ключевую роль в метаболизме, влияя на распределение энергии и похудение. И это витамин D.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

При его дефиците организм копит жир, даже если человек правильно питается и тренируется. Также это может вызывать усталость, слабость мышц и замедленное восстановление.

Учёные подчеркнули, что слишком много витамина D тоже вредно!

Основные источники витамина D:

жирная рыба (лосось, сельдь, сардины)

красное мясо

печень

яичные желтки

Однако в холодное время года могут пригодиться пищевые добавки.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

