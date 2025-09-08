Секретный метод есть и не толстеть: эти продукты превращают калории в мышцы

Учёные раскрыли вещество, которое играет ключевую роль в метаболизме, влияя на распределение энергии и похудение. И это витамин D.
При его дефиците организм копит жир, даже если человек правильно питается и тренируется. Также это может вызывать усталость, слабость мышц и замедленное восстановление.
Учёные подчеркнули, что слишком много витамина D тоже вредно!
Основные источники витамина D:
Однако в холодное время года могут пригодиться пищевые добавки.
Уточнения
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
