Гарвардская тарелка приведёт к идеальному телу: как похудеть без ограничений

Спорт

Диетолог рассказала, что такое Гарвардская модель питания и как она помогает похудеть.

Салат с тунцом и фасолью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с тунцом и фасолью

Для начала представьте стандартную обеденную тарелку, мысленно разделите её на четыре чёткие части.

  • 50% тарелки должны занимать яркие, разноцветные овощи и фрукты.
  • 25% — цельнозерновые продукты — сложные углеводы. Они дают энергию и поддерживают здоровье пищеварительной системы.
  • Еще 25% — источники белка как животного, так и растительного происхождения.

Однако нельзя забывать и про полезные жиры, представленные в виде оливкового масла, авокадо или орехов, рассказала диетолог Марьяна Джутова.

Такая модель питания, как считает эксперт, помогает оставаться в здоровом весе, стабилизирует энергетический уровень в течение дня, улучшает пищеварение за счёт высокого содержания клетчатки, сообщает "Чемпионат".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
