Гарвардская тарелка приведёт к идеальному телу: как похудеть без ограничений

Диетолог рассказала, что такое Гарвардская модель питания и как она помогает похудеть.
Для начала представьте стандартную обеденную тарелку, мысленно разделите её на четыре чёткие части.
Однако нельзя забывать и про полезные жиры, представленные в виде оливкового масла, авокадо или орехов, рассказала диетолог Марьяна Джутова.
Такая модель питания, как считает эксперт, помогает оставаться в здоровом весе, стабилизирует энергетический уровень в течение дня, улучшает пищеварение за счёт высокого содержания клетчатки, сообщает "Чемпионат".
Уточнения
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Лютые волки, исчезнувшие тысячи лет назад, снова восстали! Узнайте о секретах их возрождения и научных прорывах компании Colossal Biosciences.