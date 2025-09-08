Гарвардская тарелка приведёт к идеальному телу: как похудеть без ограничений

Диетолог рассказала, что такое Гарвардская модель питания и как она помогает похудеть.

Для начала представьте стандартную обеденную тарелку, мысленно разделите её на четыре чёткие части.

50% тарелки должны занимать яркие, разноцветные овощи и фрукты.

25% — цельнозерновые продукты — сложные углеводы. Они дают энергию и поддерживают здоровье пищеварительной системы.

Еще 25% — источники белка как животного, так и растительного происхождения.

Однако нельзя забывать и про полезные жиры, представленные в виде оливкового масла, авокадо или орехов, рассказала диетолог Марьяна Джутова.

Такая модель питания, как считает эксперт, помогает оставаться в здоровом весе, стабилизирует энергетический уровень в течение дня, улучшает пищеварение за счёт высокого содержания клетчатки, сообщает "Чемпионат".

