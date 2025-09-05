US Open в огне: Ига Свёнтек устроила разнос журналисту, и вот почему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:13
Спорт

Ига Свёнтек провела странную пресс-конференцию после вылета в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Ига Свёнтек
Фото: commons.wikimedia.org by si.robi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ига Свёнтек

Польская теннисистка, приехавшая в Нью-Йорк после победы в Цинциннати, была оскорблена вопросом журналиста, который спросил её, "нужен ли ей психологический перерыв".

"Почему вы так думаете?" — поинтересовалась теннисистка.

Журналистка ответила, что у Свёнтек слишком много турниров подряд.

"Тогда спросите тех, кто отвечает за расписание. Вам нужен психологический перерыв? Похоже, он вам нужен", — возразила Свонтек.

И на положительный ответ репортёра она ответила:

"Тогда что вы здесь делаете?"

В конце концов, журналистка сказала, что ей следует остаться до конца турнира.

"Что ж, удачи", — сказала Свёнтек.

Менее двух месяцев назад Ига Свёнтек обыграла Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0 в финале Уимблдона. Однако на Открытом чемпионате США всё оказалось иначе — Анисимова взяла реванш после счёта 6:4, 6:3 и вышла в полуфинал своего домашнего турнира Большого шлема.

Уточнения

И́га Наталья Свёнтек (пол. Iga Natalia Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk]  ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка.

Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
