Трансферы со скандалами и Ротенберг в Динамо: как в КХЛ прошло межсезонье

За хоккейный Кубок Открытия будут бороться ярославский "Локомотив" и челябинский "Трактор". А как прошло межсезонье в КХЛ, расскажем в этом материале.

Для начала важно отметить, что в столичный ЦСКА на пост главного тренера команды вернулся Игорь Никитин.

Президент клуба Игорь Есмантович рассказывал, что никого, кроме Никитина, даже не рассматривали.

"Локомотив" же не был готов к такому. Президент клуба Юрий Яковлев заявил, что обсуждать эту тему он не видит смысла, так как "все на поверхности".

А в Ярославле благодаря этому перехожу тренера произошло еще одно громкое назначение межсезонья — в КХЛ вернулся канадец Боб Хартли. По данным "Спорт-Экспресса", на его счет капнет 160 миллионов рублей.

Также одной из важных перемен стало то, что Роман Ротенберг покинул СКА. Теперь он работает в московском "Динамо" на посту члена совета директоров.

Вместо Ротенберга СКА теперь тренирует Игорь Ларионов, который ранее был наставником нижегородского "Торпедо", как сообщает сайт Москва 24.

