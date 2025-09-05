Трансферы со скандалами и Ротенберг в Динамо: как в КХЛ прошло межсезонье

За хоккейный Кубок Открытия будут бороться ярославский "Локомотив" и челябинский "Трактор". А как прошло межсезонье в КХЛ, расскажем в этом материале.
Для начала важно отметить, что в столичный ЦСКА на пост главного тренера команды вернулся Игорь Никитин.
Президент клуба Игорь Есмантович рассказывал, что никого, кроме Никитина, даже не рассматривали.
"Локомотив" же не был готов к такому. Президент клуба Юрий Яковлев заявил, что обсуждать эту тему он не видит смысла, так как "все на поверхности".
А в Ярославле благодаря этому перехожу тренера произошло еще одно громкое назначение межсезонья — в КХЛ вернулся канадец Боб Хартли. По данным "Спорт-Экспресса", на его счет капнет 160 миллионов рублей.
Также одной из важных перемен стало то, что Роман Ротенберг покинул СКА. Теперь он работает в московском "Динамо" на посту члена совета директоров.
Вместо Ротенберга СКА теперь тренирует Игорь Ларионов, который ранее был наставником нижегородского "Торпедо", как сообщает сайт Москва 24.
Уточнения
Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.
