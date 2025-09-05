Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Калистеника в последние годы набирает всё большую популярность как альтернатива привычным тренировкам в спортзале. Этот вид фитнеса основан на упражнениях с собственным весом и позволяет развивать силу, гибкость, координацию и выносливость без дополнительного оборудования.

Калистеника — отжимания на брусьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калистеника — отжимания на брусьях

Что такое калистеника

В основе направления — базовые движения: приседания, отжимания, выпады, скручивания, планка. Со временем, когда мышцы становятся крепче, можно усложнять тренировки стойками на руках или элементами гимнастики. Такой подход делает калистенику универсальной: она подходит и новичкам, и тем, кто ищет новые вызовы.

Преимущества тренировок

Заниматься можно где угодно: дома, на улице, в парке — без абонемента в зал. Освоить технику просто, а эффект комплексный: прорабатываются все основные группы мышц, укрепляются суставы, улучшается осанка. Калистеника полезна и для сердца — регулярные тренировки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что даже у людей без спортивного опыта калистеника заметно улучшает силу, состав тела и координацию.

Калистеника для женщин

Этот вид фитнеса одинаково эффективен для мужчин и женщин. При сочетании с классическими силовыми упражнениями со свободными весами калистеника помогает женщинам снизить процент жира, улучшить тонус мышц и нормализовать уровень холестерина. Некоторые исследования отмечают, что по эффективности в этом плане она даже превосходит йогу или пилатес.

Помогает ли калистеника похудеть

Сами по себе упражнения не гарантируют снижения веса. Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий: сжигать больше энергии, чем поступает с едой. В среднем 30 минут тренировки в умеренном темпе сжигают около 135 ккал у человека весом 56 кг. Чем выше интенсивность и вес спортсмена, тем больше калорий расходуется.

Калистеника может стать хорошим инструментом в борьбе с лишними килограммами, но только в сочетании с правильным питанием и контролем рациона. Перед началом активных тренировок полезно проконсультироваться с врачом и тренером.

Уточнения

Калистеника — гимнастика для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления. 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
