Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кремовый скрэмбл за 5 минут: нежный завтрак, который хочется готовить снова и снова
Так ли выгодна рассрочка? Ловушка, о которой вы не подозреваете
Полы сверкают, воздух — тёплый и пряный: одна специя может стать универсальным средством
Россия впервые за десятилетия отправила яйца в США: зачем Штатам наш продукт
Работа мечты существует: топ самых высокооплачиваемых профессий в Ростовской области
Хранение без правил превращает масло в яд для мотора: экономия на масле оборачивается ремонтом
Секрет долголетия раскрыт? Геропротекторы — персональный ключ к вечной молодости
Флирт под запретом: в Госдуме оценили идею штрафовать женатых сотрудников
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки

Олимпиада снова удивит: какие новые виды спорта появятся на Играх 2026 и 2028

2:00
Спорт

Олимпийская программа постоянно меняется: МОК время от времени обновляет список дисциплин, а страна-хозяйка может добавить до шести своих видов спорта. Поэтому каждые Игры становятся уникальными. Уже известно, какие новые соревнования появятся на ближайших Олимпиадах в 2026 и 2028 годах.

Крикет
Фото: flickr.com by Gareth Williams from Redhill, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Крикет

Ски-альпинизм — дебют в 2026 году

Ски-альпинизм, или скимо (от английского ski-mountaineering), объединяет в себе горнолыжные гонки и элементы альпинизма. На Олимпиаде-2026 в Италии спортсмены будут не только спускаться, но и подниматься по трассе, иногда снимая лыжи и преодолевая участок пешком. Для движения вверх используют камусы — шерстяные ленты, которые крепятся к лыжам и не дают им скользить назад.

Крикет возвращается в 2028 году

Крикет — национальная игра Англии и один из самых популярных видов спорта в мире. В XIX веке он распространился в британских колониях, а сейчас занимает второе место по числу болельщиков после футбола. На Олимпиаде он появлялся лишь однажды — в 1900 году, когда Англия и Франция разыграли медали. В 2028 году в Лос-Анджелесе ожидается полноценный турнир с участием множества сборных.

Лакросс на Олимпиаде-2028

Лакросс можно назвать смесью хоккея и американского футбола. Игроки используют особую клюшку с сетчатой ловушкой, чтобы ловить и забрасывать мяч в ворота соперника. У этой игры древние корни: её придумали коренные жители Америки. США хотят, чтобы на Олимпиаде выступила команда ирокезов, которые исторически считаются основателями лакросса, но шансы пока невелики.

Уточнения

Вид спо́рта — конкретный вид соревновательной деятельности, исторически сложившийся и развивающийся как самостоятельная её составляющая.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Авто
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Не выбрасывайте остатки масла: вот как их правильно хранить, чтобы не потерять на стоимости
Секрет долголетия раскрыт? Геропротекторы — персональный ключ к вечной молодости
Флирт под запретом: в Госдуме оценили идею штрафовать женатых сотрудников
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Европа под давлением: что грозит европейским армиям после заявления США
Британия хоронит Eurofighter: почему символ Европы превратился в авиамусор
Япония манит россиян: сакура, огненные клёны и секретные маршруты, о которых молчат гиды
Кошка смотрит в угол — и замирает: что она видит на самом деле
Олимпиада снова удивит: какие новые виды спорта появятся на Играх 2026 и 2028
Спутниковая монополия под ударом: Россия выводит связь в стратосферу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.