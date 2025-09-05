Олимпиада снова удивит: какие новые виды спорта появятся на Играх 2026 и 2028

Олимпийская программа постоянно меняется: МОК время от времени обновляет список дисциплин, а страна-хозяйка может добавить до шести своих видов спорта. Поэтому каждые Игры становятся уникальными. Уже известно, какие новые соревнования появятся на ближайших Олимпиадах в 2026 и 2028 годах.

Фото: flickr.com by Gareth Williams from Redhill, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крикет

Ски-альпинизм — дебют в 2026 году

Ски-альпинизм, или скимо (от английского ski-mountaineering), объединяет в себе горнолыжные гонки и элементы альпинизма. На Олимпиаде-2026 в Италии спортсмены будут не только спускаться, но и подниматься по трассе, иногда снимая лыжи и преодолевая участок пешком. Для движения вверх используют камусы — шерстяные ленты, которые крепятся к лыжам и не дают им скользить назад.

Крикет возвращается в 2028 году

Крикет — национальная игра Англии и один из самых популярных видов спорта в мире. В XIX веке он распространился в британских колониях, а сейчас занимает второе место по числу болельщиков после футбола. На Олимпиаде он появлялся лишь однажды — в 1900 году, когда Англия и Франция разыграли медали. В 2028 году в Лос-Анджелесе ожидается полноценный турнир с участием множества сборных.

Лакросс на Олимпиаде-2028

Лакросс можно назвать смесью хоккея и американского футбола. Игроки используют особую клюшку с сетчатой ловушкой, чтобы ловить и забрасывать мяч в ворота соперника. У этой игры древние корни: её придумали коренные жители Америки. США хотят, чтобы на Олимпиаде выступила команда ирокезов, которые исторически считаются основателями лакросса, но шансы пока невелики.

