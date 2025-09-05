Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Развитый пресс — это не только эстетика, но и важная основа для здоровья. Сильные мышцы живота стабилизируют позвоночник, улучшают осанку, помогают в повседневных движениях и снижают нагрузку на спину. Но чтобы добиться результата, нужно тренировать все отделы мышц живота комплексно и сочетать упражнения с правильным питанием для поддержания низкого процента жира.

Скручивания для пресса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скручивания для пресса

Какие мышцы работают

Когда мы говорим о прессе, речь идёт сразу о нескольких мышцах. Прямые отвечают за знакомые всем "кубики", сгибают позвоночник и препятствуют чрезмерному разгибанию. Поперечные помогают удерживать внутрибрюшное давление и работают как естественный "корсет". Косые позволяют наклонять и скручивать корпус. Поэтому упражнения на пресс должны развивать все эти зоны.

Когда стоит быть осторожным

Перед началом регулярных тренировок важно учесть противопоказания. При заболеваниях сердца, лёгких, проблемах с позвоночником или суставами стоит проконсультироваться с врачом. Также упражнения на пресс не рекомендуются при высокой температуре, острых инфекциях и в послеродовой период.

Эффективные упражнения дома

Скручивания

Классика для верхней части пресса. Выполняются из положения лёжа с согнутыми ногами: на выдохе корпус слегка приподнимается, а на вдохе возвращается в исходное положение.

Обратные скручивания

Вариация для проработки нижнего пресса. Лёжа на спине, ноги поднимаются и подтягиваются к груди, затем медленно опускаются.

"Ножницы"

Упражнение укрепляет нижние мышцы живота и ноги. Из положения лёжа прямые ноги поднимаются под углом и попеременно скрещиваются.

"Русский твист"

Сидя на полу с приподнятыми ногами, корпус поворачивается вправо и влево. Отличная нагрузка для косых мышц.

Планка

Статическое упражнение, которое развивает весь кор. Нужно удерживать тело в прямой линии, опираясь на ладони или предплечья и носки. Важно следить за спиной: поясница не должна прогибаться, а таз — подниматься.

Все упражнения выполняйте по 3-4 подхода, количество повторений зависит от уровня подготовки. Главное — сохранять правильную технику и регулярность, тогда пресс станет не только красивым, но и функциональным.

Уточнения

Осанкапривычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
