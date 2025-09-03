Активация ягодиц — красивая сказка фитнеса: правда об упражнениях, которые не нужны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Миф о необходимости "активации ягодиц" прочно закрепился в фитнес-среде, особенно среди тех, кто ищет быстрый способ придать фигуре желаемые очертания. На деле же мышцы не нуждаются в особом включении: они работают всегда, если упражнения выполняются правильно и нагрузка соответствует уровню подготовки.

Приседания в зале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания в зале

Откуда появился миф

Считается, что из-за сидячего образа жизни ягодицы "выключаются" и перестают выполнять свои функции. Поэтому якобы нужно делать специальные упражнения перед основной тренировкой. Но с точки зрения анатомии и физиологии это заблуждение. Ягодицы, как и любые другие мышцы, ослабевают при отсутствии регулярных нагрузок, но не теряют способности включаться в работу. Исключение составляют серьёзные травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

Фактически идея активации стала маркетинговым ходом: под неё продвигаются платные программы и уникальные методики, научного подтверждения которым нет.

Как тренировать ягодицы эффективно

Главное — подобрать упражнения, соответствующие биомеханике мышц. Ягодицы участвуют в разгибании бедра, выпрямлении туловища, а также в отведении и наружном вращении бедра. Поэтому лучшую нагрузку дают: румынская тяга (на одной или двух ногах), становая тяга, болгарские выпады, приседания, ягодичный мостик и зашагивания на куб.

Немаловажно и грамотное распределение нагрузки. Чтобы мышцы росли, тренироваться нужно с весами в диапазоне 70-85% от 1ПМ (максимального веса для одного повторения), выполняя 8-12 повторов. Оптимальный объём — 12-20 рабочих подходов в неделю.

Что такое 1ПМ

1ПМ — это повторный максимум, то есть максимальный вес, который человек способен поднять один раз в полной амплитуде. На его основе строятся тренировочные планы: например, подъем 65% от 1ПМ на 10 повторов или 85% на 5 повторов. Рассчитать показатель можно с помощью специальных калькуляторов, подставив вес и количество повторений.

Восстановление и питание

Рост мышц происходит во время отдыха. Перерыв между тренировками ягодиц должен составлять 48-72 часа. Для качественного восстановления стоит соблюдать режим сна (7-9 часов в сутки) и получать достаточно белка — 1,6-2,2 г на килограмм веса.

Роль техники и ощущений

Чёткая техника — главный фактор эффективности. Например, при махе ногой назад прогиб в пояснице переводит нагрузку на спину, снижая работу ягодиц и увеличивая риск травмы.

Важно понимать: ощущение жжения в мышцах не равно эффективной тренировке. Ягодицы можно напрячь даже лёжа на диване, но это не приведёт к их росту. Развитие формы и силы обеспечивают только систематические тренировки с прогрессирующей нагрузкой.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
