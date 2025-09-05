Главная ошибка всех худых парней в зале: перестаньте это делать, и мышцы начнут расти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Спорт

Для худого от природы мужчины (эктоморфа) главная ошибка — это попытка сразу набрать рельефную массу, копируя программы тренированных атлетов. Это путь в никуда.

Мужчина приседает со штангой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина приседает со штангой

Первостепенная цель

Ваша первостепенная цель — создать мышечный каркас. Ваше тело и без того имеет ускоренный метаболизм и сложности с набором веса, поэтому даже малейший дефицит калорий заставит его жечь и без того скудные мышцы, а не жир.

Стратегия "массонабор — сушка" для новичка не просто бесполезна, она вредна. Вам нужен длительный и качественный постепенный прогресс, направленный на постоянный рост как мышечной массы, так и силы.

Правильное питание

Основой вашего успеха станет питание. Вам необходим профицит калорий, но не за счет фастфуда и сладостей, а за счёт правильных, питательных продуктов.

  • Сложные углеводы: гречка, овсянка, рис, цельнозерновой хлеб.
  • Белки: курица, индейка, творог, яйца, рыба.
  • Питайтесь 5-6 раз в день.
  • Не пропускайте приёмы пищи.

Силовые тренировки

Силовые тренировки должны быть основаны на базовых многосуставных упражнениях:

  • приседания;
  • становая тяга;
  • жим лёжа;
  • подтягивания;
  • армейский жим.

Именно они дают максимальный гормональный отклик и запускают рост всего тела.

Режим тренировок

Работайте в режиме 3-4 тренировки в неделю, делая акцент на прогрессии нагрузок — постепенно увеличивайте рабочий вес или количество повторений. Не гонитесь за рельефом, пока не наберете достаточную мышечную массу. Ваш идеальный "рельеф" на первом этапе — это прибавки в объёмах и весе на весах.

Когда думать о "сушке"

Только когда вы наберете солидную мышечную базу (это может занять год и более), можно будет задуматься о легкой "сушке", чтобы проявить детализацию. Но для худого человека это всегда вторично.

Сосредоточьтесь на росте, а рельеф придет сам благодаря низкому проценту подкожного жира. Терпение и системность — ваши главные союзники.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
