Скрытые последствия: чем опасны удары мячом по лицу

Резкое механическое воздействие спортивным снарядом на лицевую область может вызвать серьезные стоматологические проблемы, которые не всегда проявляются сразу.

Согласно словам врача-ортодонта Ирины Буториной, подобные травмы способны провоцировать смещение зубного ряда, повреждение пародонтальных тканей и образование микротрещин в эмалевом слое.

Особую опасность такие травмы представляют для людей с ранее диагностированными аномалиями прикуса или ортодонтическими конструкциями. У этой категории пациентов даже незначительное воздействие может привести к дестабилизации зубов и необходимости длительного корректирующего лечения.

Наибольшую тревогу у медиков вызывают латентные повреждения, которые проявляются лишь через некоторое время после инцидента, пишет "Чемпионат".

После любой травмы лицевой области рекомендуется наблюдать за состоянием ротовой полости. Тревожными сигналами, требующими немедленной консультации ортодонта, являются: болевые ощущения во время пережевывания пищи, акустические феномены (щелчки или хруст) в височно-нижнечелюстном суставе, субъективное ощущение изменения положения зубов, нарушение окклюзии, гиперестезия зубов или видимые повреждения коронковых частей.

