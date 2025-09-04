Удар по амбициям Сафонова: переход в ПСЖ обернулся молчанием — что происходит с вратарем

Бывший футболист "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и сборной России Максим Деменко поделился мнением о ситуации с Матвеем Сафоновым. Вратарь вызван в сборную, но не объявлен на сайте "Пари Сен-Жермен". Остальные 16 игроков команды приглашены в свои сборные.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Деменко считает, что для Сафонова это неприятно. Голкипер надеялся проявить себя в "ПСЖ", особенно после ухода основного вратаря Доннаруммы. Сафонов готов бороться за место в составе и надеется на шанс. Но отсутствие официального объявления о его вызове в сборную России со стороны "ПСЖ" разочаровало его, пишет Газета.Ru.

Возможно, в этой ситуации есть политические или другие нюансы, о которых другим не известно, отметил экс-футболист.

"Но для Матвея вся эта история оставляет неприятный осадок", — добавил Деменко.

В сентябре сборная России сыграет два матча — против Иордании и Катара.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России.

