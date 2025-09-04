Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Органайзеры-спасители: гениальные решения для хранения вещей в малогабаритной квартире
Раскрыто будущее Крида после скандального выступления — стоит ли певцу бояться за гонорары
32-й эпизод страсти Килауэа: вулкан взбудоражил Гавайи зрелищным столбом
Загадочный ингредиент: почему сотни китайцев ежегодно едут в болгарскую деревню за этим продуктом
Не защитите сад осенью — весной рискуете потерять все плодовые деревья и молодые саженцы
Промедление сегодня — диагноз завтра: опасная привычка миллионов превращает болезни в смертельные
Паспорт российский, а душа китайская: как новые правила меняют автопром
Пушистый друг больше не приходит в кровать: 5 признаков того, что питомец вас разлюбил
Дикое желание быть арестованной побудило молодую девушку изрезать в Луврском музее картину… — писала газета Новое время 5 сентября 1907 года

Удар по амбициям Сафонова: переход в ПСЖ обернулся молчанием — что происходит с вратарем

1:03
Спорт

Бывший футболист "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и сборной России Максим Деменко поделился мнением о ситуации с Матвеем Сафоновым. Вратарь вызван в сборную, но не объявлен на сайте "Пари Сен-Жермен". Остальные 16 игроков команды приглашены в свои сборные.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Деменко считает, что для Сафонова это неприятно. Голкипер надеялся проявить себя в "ПСЖ", особенно после ухода основного вратаря Доннаруммы. Сафонов готов бороться за место в составе и надеется на шанс. Но отсутствие официального объявления о его вызове в сборную России со стороны "ПСЖ" разочаровало его, пишет Газета.Ru.

Возможно, в этой ситуации есть политические или другие нюансы, о которых другим не известно, отметил экс-футболист.

"Но для Матвея вся эта история оставляет неприятный осадок", — добавил Деменко.

В сентябре сборная России сыграет два матча — против Иордании и Катара.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Вкус, который невозможно забыть: суп с сушёными грибами согревает лучше пледа
Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта
Секрет блеска машины — правильный порядок, а не дорогая химия: главная ошибка при мойке, которая портит результат
Гениальное использование картофельных очисток: чистая духовка обеспечена
Правила использования кератиновых масок, чтобы волосы не пострадали
На грани фантастики: аэропорт Дубая меняет правила пассажирского досмотра
Журова раскрыла секрет: как Россия готовится триумфально вернуться на Олимпиаду-2028
Пять книг о кишечнике, которые объяснят, какие продукты бодрят, а какие крадут силы
Если не знать этих секретов, кабачки в банках быстро потеряют вкус и хруст, превратившись кашу
Закулисные страсти: Татьяна Арнтгольц заговорила о минусах брака с коллегой Марком Богатырёвым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.