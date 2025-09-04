Журова раскрыла секрет: как Россия готовится триумфально вернуться на Олимпиаду-2028

Спорт

На Восточном экономическом форуме министр спорта России Михаил Дегтярев объявил о намерении российской сборной принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе. Олимпийская чемпионка и зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, подчеркнула важность тщательной подготовки спортсменов.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Светлана Журова

По словам Журовой, необходимо учитывать погодные условия и особенности спортивных объектов, чтобы быть готовыми к любым вызовам. Она отметила, что олимпийский цикл длится четыре года, и в первый год важно оценить потенциал спортсменов и распределить нагрузки. Те, кто нацелен на Олимпиаду, тренируются так, чтобы быть в идеальной форме.

"Министр абсолютно правильно сказал: надо быть готовыми. Мы готовимся к Олимпиаде с учетом климатических моментов, каких-то нюансов спортивных объектов. Надо уже анализировать всё. Министр имел ввиду, чтобы спортсмены не расслаблялись", — сказала Журова.

Журова также высказалась о месте проведения Игр. Лос-Анджелес, по ее мнению, подходит для Олимпиады, учитывая опыт проведения соревнований в 1984 году. Она подчеркнула, что важно учитывать разницу во времени и готовиться к тренировкам в разное время суток, так как старты могут быть как утром, так и вечером. Умные тренеры и спортсмены заранее адаптируются к новому графику, цитирует олимпийскую чемпионку Газета.Ru.

Дегтярев сообщил, что для отбора участников на Олимпиаду-2028 будет проведена вторая летняя Спартакиада. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года), VII (с 18 сентября 2016 года) и VIII созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

