Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удар по амбициям Сафонова: переход в ПСЖ обернулся молчанием — что происходит с вратарем
Органайзеры-спасители: гениальные решения для хранения вещей в малогабаритной квартире
Раскрыто будущее Крида после скандального выступления — стоит ли певцу бояться за гонорары
32-й эпизод страсти Килауэа: вулкан взбудоражил Гавайи зрелищным столбом
Загадочный ингредиент: почему сотни китайцев ежегодно едут в болгарскую деревню за этим продуктом
Не защитите сад осенью — весной рискуете потерять все плодовые деревья и молодые саженцы
Промедление сегодня — диагноз завтра: опасная привычка миллионов превращает болезни в смертельные
Паспорт российский, а душа китайская: как новые правила меняют автопром
Пушистый друг больше не приходит в кровать: 5 признаков того, что питомец вас разлюбил

Журова раскрыла секрет: как Россия готовится триумфально вернуться на Олимпиаду-2028

1:52
Спорт

На Восточном экономическом форуме министр спорта России Михаил Дегтярев объявил о намерении российской сборной принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе. Олимпийская чемпионка и зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, подчеркнула важность тщательной подготовки спортсменов.

Светлана Журова
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Светлана Журова

По словам Журовой, необходимо учитывать погодные условия и особенности спортивных объектов, чтобы быть готовыми к любым вызовам. Она отметила, что олимпийский цикл длится четыре года, и в первый год важно оценить потенциал спортсменов и распределить нагрузки. Те, кто нацелен на Олимпиаду, тренируются так, чтобы быть в идеальной форме.

"Министр абсолютно правильно сказал: надо быть готовыми. Мы готовимся к Олимпиаде с учетом климатических моментов, каких-то нюансов спортивных объектов. Надо уже анализировать всё. Министр имел ввиду, чтобы спортсмены не расслаблялись", — сказала Журова.

Журова также высказалась о месте проведения Игр. Лос-Анджелес, по ее мнению, подходит для Олимпиады, учитывая опыт проведения соревнований в 1984 году. Она подчеркнула, что важно учитывать разницу во времени и готовиться к тренировкам в разное время суток, так как старты могут быть как утром, так и вечером. Умные тренеры и спортсмены заранее адаптируются к новому графику, цитирует олимпийскую чемпионку Газета.Ru.

Дегтярев сообщил, что для отбора участников на Олимпиаду-2028 будет проведена вторая летняя Спартакиада. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года), VII (с 18 сентября 2016 года) и VIII созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Крепость на колёсах: 5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются
Авто
Крепость на колёсах: 5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Вкус, который невозможно забыть: суп с сушёными грибами согревает лучше пледа
Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта
Секрет блеска машины — правильный порядок, а не дорогая химия: главная ошибка при мойке, которая портит результат
Гениальное использование картофельных очисток: чистая духовка обеспечена
Правила использования кератиновых масок, чтобы волосы не пострадали
На грани фантастики: аэропорт Дубая меняет правила пассажирского досмотра
Журова раскрыла секрет: как Россия готовится триумфально вернуться на Олимпиаду-2028
Пять книг о кишечнике, которые объяснят, какие продукты бодрят, а какие крадут силы
Если не знать этих секретов, кабачки в банках быстро потеряют вкус и хруст, превратившись кашу
Закулисные страсти: Татьяна Арнтгольц заговорила о минусах брака с коллегой Марком Богатырёвым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.