Мир на грани новой зависимости: технологии обещают стройность без усилий — парадоксы будущего

Спорт

В мире науки и технологий поиск новых методов борьбы с лишним весом выходит за рамки привычных диет и тренировок. Учёные предлагают необычные решения — от сладостей без калорий до экзоскелетов, облегчающих спорт. Эти открытия выглядят как фантастика, но многие из них уже проходят реальные испытания.

Сладости без лишних килограммов

Мечта сладкоежек сбылась: вятские учёные создали подсластитель на основе белка браззеина, который в 2000 раз слаще сахара. Для его получения больше не нужно искать редкое африканское растение — технологию отработали в лаборатории.

"В ходе экспериментов над белком браззеином, которые мы проводим в нашем университете, даже удалось похудеть на 30-40 килограмм", — заявил доцент кафедры биотехнологии ВятГУ Андрей Герасимов.

Эффект от такого продукта впечатляет: всего капля заменяет килограмм сахара, а вкус сладкого сохраняется во рту значительно дольше. Главное — нулевая калорийность, что делает новинку безопасной даже для людей с диабетом.

Вино с эффектом похудения

Необычным направлением занялись в РОСБИОТЕХ: там исследуют вино с экстрактом гриба Эвротиум Кристатум. Этот мицелий выделяет вещества, которые помогают восстанавливать поджелудочную железу и ускоряют жиросжигание.

"Согласно литературным данным, эти метаболиты способны восстанавливать поджелудочную железу, препятствуют образованию онкологических заболеваний и в том числе способствуют жиросжиганию", — пояснил аспирант университета Егор Нестеров.

Однако остаётся главный минус — алкогольные риски никуда не исчезают, поэтому назвать вино универсальным средством для похудения нельзя.

Гаджеты против лишних калорий

Американские инженеры придумали кулон с камерой, который считает калории и сопоставляет их с физической активностью владельца. Если съедено больше, чем потрачено, устройство подаст сигнал тревоги. Но есть и слабое место: прибор легко снять или отключить.

Капсула, обманывающая желудок

Учёные из MIT предложили решение для тех, кто не может справиться с чувством голода. Специальная таблетка начинает вибрировать прямо в желудке, создавая иллюзию сытости. На животных она уже показала снижение потребления пищи почти на 40%.

Экзоскелет для тренировок

Чтобы облегчить нагрузку на суставы и сделать спорт доступным даже для людей с лишним весом, специалисты Мюнхенского технического университета разработали экзоскелет-шорты. Он помогает при ходьбе и беге, снижая риск перегрузки.

Домашний фитнес

Китайские разработчики предложили необычную обувь — фитнес-тапочки. Их форма заставляет мышцы постоянно работать, даже если просто стоять. Такой способ больше подходит для тех, кто не готов к полноценным тренировкам, но хочет поддерживать тело в тонусе.

Наушники, влияющие на мозг

Идея из Великобритании выглядит ещё смелее. Специальные наушники стимулируют нерв, связанный с гипоталамусом, и запускают процессы метаболизма так, будто человек тренируется. В экспериментах некоторые добровольцы теряли до 30 килограммов за три месяца. Но эффективность зависит от наследственности: кому-то технология не помогла вовсе.

Точечное сжигание жира

Учёные из "Сириуса" работают над препаратом, который позволяет воздействовать на конкретные зоны тела. Инъекция вводится в нужную область, и жир там начинает активно уходить. Первые опыты на мышах дали впечатляющие результаты, но впереди ещё долгие испытания.

"Мы провели предварительные доклинические испытания, которые показали, что препарат безопасен и эффективен в отношении наследственной модели ожирения", — отметил ведущий научный сотрудник направления "Генная терапия" Университета "Сириус" Александр Егоров.

Всё впереди

Технологии похудения становятся всё более разнообразными: от сладостей без калорий до "умных" гаджетов и препаратов нового поколения. Но пока большинство методов находится на стадии исследований, и старые способы — сбалансированное питание и физическая активность — остаются самыми надёжными.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
